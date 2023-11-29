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Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму
Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму
Более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T23:22
2023-11-29T23:29
сергей садаклиев
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
штормовое предупреждение
электросети
водоснабжение
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В аварийных работах в течение дня было задействовано 213 бригад, 643 человека, 224 единицы техники. Работы продолжаются в ночную смену. Заступит порядка 60 бригад и 70 единиц техники, добавил он.Кроме того, в республике обесточены три котельные, четыре многоквартирных дома и три объекта социальной сферы. Все остальные котельные подключены к энергоснабжению и работают в штатном режиме. Питьевую и техническую воду населению подвозят 45 водовозок, уточнил он.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению Нимфейской дороги. В течение дня принимались срочные меры по завозу крупногабаритного бута и мешков с песком для защиты дороги, зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к морю.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сергей садаклиев, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, электросети, водоснабжение, газ
Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму

Энергетики за день восстановили энергоснабжение для 41 тысячи крымчан

23:22 29.11.2023 (обновлено: 23:29 29.11.2023)
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

"По состоянию на вечер среды от энергоснабжения отключено 9300 человек. За световой день удалось подать электроэнергию для 41600 человек", сказал Садаклиев.

В аварийных работах в течение дня было задействовано 213 бригад, 643 человека, 224 единицы техники. Работы продолжаются в ночную смену. Заступит порядка 60 бригад и 70 единиц техники, добавил он.
Кроме того, в республике обесточены три котельные, четыре многоквартирных дома и три объекта социальной сферы. Все остальные котельные подключены к энергоснабжению и работают в штатном режиме.

"Газоснабжение в регионе восстановлено полностью. При этом 45 населенных пунктов отключено от водоснабжения", – продолжил Садаклиев.

Питьевую и техническую воду населению подвозят 45 водовозок, уточнил он.
Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению Нимфейской дороги. В течение дня принимались срочные меры по завозу крупногабаритного бута и мешков с песком для защиты дороги, зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к морю.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
 
Сергей СадаклиевНовости КрымаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаШтормовое предупреждениеЭлектросетиВодоснабжениеГаз
 
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