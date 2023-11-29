https://crimea.ria.ru/20231129/bolee-9000-chelovek-ostayutsya-bez-sveta-posle-shtorma-v-krymu-1133197464.html

Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму

Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Более 9000 человек остаются без света после шторма в Крыму

Более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T23:22

2023-11-29T23:22

2023-11-29T23:29

сергей садаклиев

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

штормовое предупреждение

электросети

водоснабжение

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Более девяти тысяч крымчан остаются без электроснабжения по состоянию на вечер среды. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.В аварийных работах в течение дня было задействовано 213 бригад, 643 человека, 224 единицы техники. Работы продолжаются в ночную смену. Заступит порядка 60 бригад и 70 единиц техники, добавил он.Кроме того, в республике обесточены три котельные, четыре многоквартирных дома и три объекта социальной сферы. Все остальные котельные подключены к энергоснабжению и работают в штатном режиме. Питьевую и техническую воду населению подвозят 45 водовозок, уточнил он.Ранее министр чрезвычайных ситуаций республики сообщил, что продолжение шторма привело к повторному затоплению Нимфейской дороги. В течение дня принимались срочные меры по завозу крупногабаритного бута и мешков с песком для защиты дороги, зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к морю.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей садаклиев, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, штормовое предупреждение, электросети, водоснабжение, газ