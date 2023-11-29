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Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило
Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило
Новый шторм повторно затопил дорогу на поселок Героевское под Керчью, сейчас специалисты принимают срочные меры для защиты расположенных возле моря домов. Об... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:04
2023-11-29T11:04
2023-11-29T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Новый шторм повторно затопил дорогу на поселок Героевское под Керчью, сейчас специалисты принимают срочные меры для защиты расположенных возле моря домов. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.В ночь на 27 ноября обрушившийся на Крым шторм подтопил дорогу на востоке Крыма и отрезал 40 домов поселка. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия, однако в ночь на среду непогода разыгралась вновь.Режим ЧС введен в 15 муниципалитетах полуострова, еще в трех – режим "Угроза ЧС". По состоянию на утро среды, без света из-за непогоды остаются около 40 тысяч крымчан. Наихудшая ситуация сложилась в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Там в зоне подтопления остаются более 110 домов: 63 частных домовладения в Евпатории и 54 в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света 40 тысяч человек: где самая сложная ситуацияСумма ущерба от урагана в Крыму выросла до 1,3 млрд рублейВ Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Дорогу на поселок Героевское в Крыму снова затопило
Новый шторм снова отрезал поселок Героевское на востоке Крыма - МЧС