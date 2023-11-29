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В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах
В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах - РИА Новости Крым, 29.11.2023
В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах
В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте,... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T09:56
2023-11-29T10:10
крым
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
режим чс
симферополь
ялта
алушта
советский район
красногвардейский район
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 15 муниципальных образованиях республики.Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба продолжается, добавил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС - справкаВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, режим чс, симферополь, ялта, алушта, советский район, красногвардейский район, джанкой, евпатория, саки
В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах

Аксенов: еще в пяти муниципалитетах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации

09:56 29.11.2023 (обновлено: 10:10 29.11.2023)
 
© КрымэнергоУпавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
Упавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 15 муниципальных образованиях республики.
"По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования Чрезвычайная ситуация на территории 15 муниципальных образований: городских округов Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.
Сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба продолжается, добавил глава республики.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.
Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
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КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновРежим ЧССимферопольЯлтаАлуштаСоветский районКрасногвардейский районДжанкойЕвпаторияСаки
 
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