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В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах

В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах - РИА Новости Крым, 29.11.2023

В Крыму ввели режим ЧС еще в пяти муниципалитетах

В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте,... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T09:56

2023-11-29T09:56

2023-11-29T10:10

крым

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей аксенов

режим чс

симферополь

ялта

алушта

советский район

красногвардейский район

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В связи с ликвидацией последствий шторма власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации еще в пяти муниципальных образованиях республики: Симферополе, Ялте, Алуште, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Таким образом, на данный момент режим ЧС действует в 15 муниципальных образованиях республики.Режим "Угроза ЧС" действует на территории городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.Сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба продолжается, добавил глава республики.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.Ураган ломал деревья, срывал крыши и рвал линии электропередачи. Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из-за шторма на море оказались подтоплены и разрушены домовладения, людей эвакуировали. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать.Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает режим ЧС - справкаВ уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьРазрушены кефалевые заводы: шторм нанес ущерб рыбному хозяйству Крыма

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саки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, режим чс, симферополь, ялта, алушта, советский район, красногвардейский район, джанкой, евпатория, саки