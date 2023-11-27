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Что означает режим ЧС - справка - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Что означает режим ЧС - справка
Что означает режим ЧС - справка - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Что означает режим ЧС - справка
В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:46
2023-11-27T16:46
режим чс
россия
закон и право
общество
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В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба. ЧС может иметь локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный или федеральный характер.ЧС регионального характера объявляется в том случае, когда зона бедствия не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, если количество погибших и/или пострадавших насчитывает от 50 до 500 человек, а размер материального ущерба составляет от 12 млн рублей до 1,2 млрд рублей.Классификация не распространяется на ЧС в лесах, возникшие в следствии лесных пожаров. Определение типа чрезвычайной ситуации по масштабу и тяжести последствий играет определяющую роль при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС, начиная от финансирования работ по восстановлению объектов экономики и пострадавших территорий до определения меры ответственности виновников ЧС.
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режим чс, россия, закон и право, общество
Что означает режим ЧС - справка

Что такое режим чрезвычайной ситуации

16:46 27.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба.
ЧС может иметь локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный или федеральный характер.
ЧС регионального характера объявляется в том случае, когда зона бедствия не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, если количество погибших и/или пострадавших насчитывает от 50 до 500 человек, а размер материального ущерба составляет от 12 млн рублей до 1,2 млрд рублей.
Классификация не распространяется на ЧС в лесах, возникшие в следствии лесных пожаров.
Определение типа чрезвычайной ситуации по масштабу и тяжести последствий играет определяющую роль при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС, начиная от финансирования работ по восстановлению объектов экономики и пострадавших территорий до определения меры ответственности виновников ЧС.
 
Режим ЧСРоссияЗакон и правоОбщество
 
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