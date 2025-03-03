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Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина
Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина
Туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть очень хорошим, на это указывают многие факторы и прежде всего - открытие ведущих новых участков трасс и... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T12:33
2025-03-03T12:33
2025-03-03T12:33
радио "спутник в крыму"
валентина марнопольская
туризм в крыму
отдых в крыму
мнения
майские праздники
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть очень хорошим, на это указывают многие факторы и прежде всего - открытие ведущих новых участков трасс и значительное улучшение логистики. Бронировать места на майские праздники гостям следует прямо сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель крымского отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.По ее словам, логистика значительно улучшилась благодаря появлению новых участков скоростных автомобильных трасс, ведущих в Крым. Они не только делают комфортным путешествие на полуостров с материковой России, но и сокращают время в пути, отметила она.Гости на майские праздники – это, как правило, автотуристы, подчеркнула она. В этой связи отельеры в Крыму впервые "все замерли в ожидании" не потому, что их волнует неопределенность грядущего турсезона, а потому что "будто боятся спугнуть то, как он сейчас готовится", отметила эксперт."Потому что все складывается к тому, что он должен быть ну очень хорошим. К тому много факторов. Все предпосылки к гораздо лучшему. И майские праздники – это, конечно, будет показатель. Единственное, чего на майские нам просить, так это хорошей погоды", – сказала Марнопольская.Она рекомендовала тем, кто планирует провести майские праздники в Крыму, не тянуть с бронированием мест в отелях и гостиницах республики."Бронировать нужно сегодня", – сказала эксперт.В январе министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявлял, что в Крыму бронирование на майские праздники и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года.Автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь была открыта 22 декабря 2024 года при участии президента РФ Владимира Путина, он присоединился к поздравлениям по видеосвязи. Глава государства подчеркнул тогда, что новая трасса обеспечит бесшовное бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву и Краснодар до Симферополя и Севастополя, что сделает курорты Юга России доступнее в сезон отпусков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
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валентина марнопольская, туризм в крыму, отдых в крыму, мнения, майские праздники, крым
Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина
Турсезон в Крыму обещает быть очень хорошим благодаря новым автотрассам - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым.
Туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть очень хорошим, на это указывают многие факторы и прежде всего - открытие ведущих новых участков трасс и значительное улучшение логистики. Бронировать места на майские праздники гостям следует прямо сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила руководитель крымского отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.
По ее словам, логистика значительно улучшилась благодаря появлению новых участков скоростных автомобильных трасс, ведущих в Крым. Они не только делают комфортным путешествие на полуостров с материковой России, но и сокращают время в пути, отметила она.
"Мы этого очень долго ждали: короткая дорога из Краснодара, по новым территориям. Тем более дороги великолепного качества, прямо скажем. Это, конечно, огромное преимущество", – сказала Марнопольская.
Гости на майские праздники – это, как правило, автотуристы, подчеркнула она. В этой связи отельеры в Крыму впервые "все замерли в ожидании" не потому, что их волнует неопределенность грядущего турсезона, а потому что "будто боятся спугнуть то, как он сейчас готовится", отметила эксперт.
"Потому что все складывается к тому, что он должен быть ну очень хорошим. К тому много факторов. Все предпосылки к гораздо лучшему. И майские праздники – это, конечно, будет показатель. Единственное, чего на майские нам просить, так это хорошей погоды", – сказала Марнопольская.
Она рекомендовала тем, кто планирует провести майские праздники в Крыму, не тянуть с бронированием мест в отелях и гостиницах республики.
"Бронировать нужно сегодня", – сказала эксперт.
В январе министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявлял
, что в Крыму бронирование на майские праздники и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года.
Автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь была открыта
22 декабря 2024 года при участии президента РФ Владимира Путина, он присоединился к поздравлениям по видеосвязи. Глава государства подчеркнул тогда, что новая трасса обеспечит бесшовное бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву и Краснодар до Симферополя и Севастополя, что сделает курорты Юга России доступнее в сезон отпусков.
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