https://crimea.ria.ru/20250303/otelery-v-krymu-zamerli-v-ozhidanii-mayskikh-prazdnikov-v-chem-prichina-1144604177.html

Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина

Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причина

Туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть очень хорошим, на это указывают многие факторы и прежде всего - открытие ведущих новых участков трасс и... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T12:33

2025-03-03T12:33

2025-03-03T12:33

радио "спутник в крыму"

валентина марнопольская

туризм в крыму

отдых в крыму

мнения

майские праздники

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть очень хорошим, на это указывают многие факторы и прежде всего - открытие ведущих новых участков трасс и значительное улучшение логистики. Бронировать места на майские праздники гостям следует прямо сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель крымского отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.По ее словам, логистика значительно улучшилась благодаря появлению новых участков скоростных автомобильных трасс, ведущих в Крым. Они не только делают комфортным путешествие на полуостров с материковой России, но и сокращают время в пути, отметила она.Гости на майские праздники – это, как правило, автотуристы, подчеркнула она. В этой связи отельеры в Крыму впервые "все замерли в ожидании" не потому, что их волнует неопределенность грядущего турсезона, а потому что "будто боятся спугнуть то, как он сейчас готовится", отметила эксперт."Потому что все складывается к тому, что он должен быть ну очень хорошим. К тому много факторов. Все предпосылки к гораздо лучшему. И майские праздники – это, конечно, будет показатель. Единственное, чего на майские нам просить, так это хорошей погоды", – сказала Марнопольская.Она рекомендовала тем, кто планирует провести майские праздники в Крыму, не тянуть с бронированием мест в отелях и гостиницах республики."Бронировать нужно сегодня", – сказала эксперт.В январе министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий заявлял, что в Крыму бронирование на майские праздники и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года.Автодорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь была открыта 22 декабря 2024 года при участии президента РФ Владимира Путина, он присоединился к поздравлениям по видеосвязи. Глава государства подчеркнул тогда, что новая трасса обеспечит бесшовное бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву и Краснодар до Симферополя и Севастополя, что сделает курорты Юга России доступнее в сезон отпусков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере Улучшили логистику с Крымом: 4600 км дорог обновили в новых регионах В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы

https://crimea.ria.ru/20250225/park-roz-i-kosmicheskiy-lektoriy-novye-turisticheskie-produkty-v-krymu-1144430631.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина марнопольская, туризм в крыму, отдых в крыму, мнения, майские праздники, крым