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Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области
Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T11:15
2025-03-03T11:15
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его информации, в селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского муниципального округа в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую больницу. В поселке Днепряны Новокаховского городского округа ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу. "Украинские террористы также подвергли обстрелам и атакам дронов Алешки, Голую Пристань, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку. Пострадавших нет, нанесен ущерб зданиям", - перечислил Сальдо в своем Telegram-канале.1 марта на Херсонщине погибли трое мирных жителей и пятеро получили ранения.28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости, новые регионы россии
Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области

В Херсонской области три человека ранены после ударов ВСУ по жилым районам

11:15 03.03.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ левобережья Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его информации, в селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского муниципального округа в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую больницу.
В поселке Днепряны Новокаховского городского округа ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу.
"Украинские террористы также подвергли обстрелам и атакам дронов Алешки, Голую Пристань, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку. Пострадавших нет, нанесен ущерб зданиям", - перечислил Сальдо в своем Telegram-канале.
1 марта на Херсонщине погибли трое мирных жителей и пятеро получили ранения.
28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обстрелы ВСУХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
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