https://crimea.ria.ru/20250303/tri-cheloveka-v-bolnitse-posle-obstrelov-vsu-khersonskoy-oblasti-1144603207.html

Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области

Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Три человека в больнице после обстрелов ВСУ Херсонской области

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T11:15

2025-03-03T11:15

2025-03-03T11:15

обстрелы всу

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144603094_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_96e1ab176595b4e226d27a465a49ffdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его информации, в селе Челбурда (Пролетарка) Алешкинского муниципального округа в ходе обстрела жилой застройки пострадала 40-летняя женщина. С ранениями обеих рук она госпитализирована в Скадовскую больницу. В поселке Днепряны Новокаховского городского округа ранены двое мужчин. Оба доставлены на лечение в Каховскую райбольницу. "Украинские террористы также подвергли обстрелам и атакам дронов Алешки, Голую Пристань, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Новую Маячку, Старую Збурьевку. Пострадавших нет, нанесен ущерб зданиям", - перечислил Сальдо в своем Telegram-канале.1 марта на Херсонщине погибли трое мирных жителей и пятеро получили ранения.28 февраля, ВСУ ударили по Херсонщине дронами и "лепестками", в результате чего двое мирных жителей погибли, а трое получили различные ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости, новые регионы россии