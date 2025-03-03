Суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на Аксенова
В Ростове военный суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на главу Крыма Аксенова
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове назначил на 31 марта рассмотрение одного из трех уголовных дел, возбужденных после попытки покушения на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд назначил первое слушание по существу по уголовному делу в отношении Владимира Б. на 10.00 мск 31 марта", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщили, что перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова.
По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы Республики Сергея Аксенова. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Кроме главы Крыма, преступники планировали покушения на спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
Позже к преступной группе примкнул еще один человек, он перевез из Запорожской области на автомобиле СВУ на радиоуправлении, передатчик и приемник.
Ранее Сергей Аксенов сообщал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на него, все преступники задержаны. В июне 2024 года были вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР МО Украины, которые планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, в том числе покушения на высших должностных лиц республики. Южным военным судом они были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.
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