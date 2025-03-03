https://crimea.ria.ru/20250303/sud-naznachil-datu-rassmotreniya-dela-o-pokushenii-na-aksenova-1144603839.html

Суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на Аксенова

Суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на Аксенова - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Суд назначил дату рассмотрения дела о покушении на Аксенова

Южный окружной военный суд в Ростове назначил на 31 марта рассмотрение одного из трех уголовных дел, возбужденных после попытки покушения на жизнь главы Крыма... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T11:50

2025-03-03T11:50

2025-03-03T11:50

покушение

сергей аксенов

южный окружной военный суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд в Ростове назначил на 31 марта рассмотрение одного из трех уголовных дел, возбужденных после попытки покушения на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее в пресс-службе прокуратуры сообщили, что перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова.По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. В состав преступной группы сначала вошли два человека, которые должны были вести наблюдение за маршрутами и служебным автомобилем главы Республики Сергея Аксенова. Целью наблюдения были подготовка и совершение на него покушения. Кроме главы Крыма, преступники планировали покушения на спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.Позже к преступной группе примкнул еще один человек, он перевез из Запорожской области на автомобиле СВУ на радиоуправлении, передатчик и приемник.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что за последний год было предотвращено четыре покушения на него, все преступники задержаны. В июне 2024 года были вынесены приговоры суда в отношении двух членов агентурной сети ГУР МО Украины, которые планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым, в том числе покушения на высших должностных лиц республики. Южным военным судом они были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против митрополита Тихона готовили его помощник и клирикВиновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 летВ Крыму оставили в силе приговор пособникам СБУ за покушение на убийство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение, сергей аксенов, южный окружной военный суд, правосудие, новости, крым, новости крыма