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Керчь под снегом - ситуация на дорогах города - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Керчь под снегом - ситуация на дорогах города
Керчь под снегом - ситуация на дорогах города - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Керчь под снегом - ситуация на дорогах города
Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.03.2025
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крым
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КЕРЧЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости Крым главный инженер керченского филиала "Крымавтодор" Андрей Хоменко.За сутки служба получила более 10 заявок. В основном автомобилисты жаловались на заснеженные дороги самых опасных участков Керченского полуострова: подъемы в районах поселков Юркино и Героевское, Шоссе Героев Сталинграда, Горьковский мост.Как сообщалось, в Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режимеВ Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условияхДождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
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РИА Новости Крым
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96
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Керчь под снегом - ситуация на дорогах города

В Керчи после снегопада "Крымавтодор" пять машин расчищают и обрабатывают дороги

12:07 03.03.2025 (обновлено: 12:37 03.03.2025)
 
© РИА Новости КрымСнег в Керчи
Снег в Керчи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости Крым главный инженер керченского филиала "Крымавтодор" Андрей Хоменко.
За сутки служба получила более 10 заявок. В основном автомобилисты жаловались на заснеженные дороги самых опасных участков Керченского полуострова: подъемы в районах поселков Юркино и Героевское, Шоссе Героев Сталинграда, Горьковский мост.
"Работают специалисты с ночи, ситуация штатная. Также ведется очистка карманов остановочных павильонов, - отметил он. - Для подсыпки дорог Керченского полуострова за последнюю неделю "Крымавтодор" израсходовал около 200 тонн пескосоляной смеси".
Как сообщалось, в Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.
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