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Керчь под снегом - ситуация на дорогах города

Керчь под снегом - ситуация на дорогах города - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Керчь под снегом - ситуация на дорогах города

Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T12:07

2025-03-03T12:07

2025-03-03T12:37

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КЕРЧЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости Крым главный инженер керченского филиала "Крымавтодор" Андрей Хоменко.За сутки служба получила более 10 заявок. В основном автомобилисты жаловались на заснеженные дороги самых опасных участков Керченского полуострова: подъемы в районах поселков Юркино и Героевское, Шоссе Героев Сталинграда, Горьковский мост.Как сообщалось, в Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режимеВ Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условияхДождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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