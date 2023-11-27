https://crimea.ria.ru/20231127/skorost-uragannogo-vetra-v-krymu-prevyshala-140-kmch--spetsialist-1133089602.html

Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист

Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист

Скорость ураганного ветра в Крыму во время буйства стихии в воскресенье достигала 122-144 километра в час, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T08:46

2023-11-27T08:46

2023-11-27T08:48

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

центр погоды "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822320a3892a21c84d3fd4bb74b4bf29.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Скорость ураганного ветра в Крыму во время буйства стихии в воскресенье достигала 122-144 километра в час, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По информации специалиста, в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани – до 43 мм.Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с, добавил он.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.

https://crimea.ria.ru/20231127/situatsiya-s-obschestvennym-transportom-v-krymu---dannye-mintransa-1133087405.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, центр погоды "фобос"