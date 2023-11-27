https://crimea.ria.ru/20231127/skorost-uragannogo-vetra-v-krymu-prevyshala-140-kmch--spetsialist-1133089602.html
Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист
Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист
Скорость ураганного ветра в Крыму во время буйства стихии в воскресенье достигала 122-144 километра в час, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T08:46
2023-11-27T08:46
2023-11-27T08:48
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Скорость ураганного ветра в Крыму во время буйства стихии в воскресенье достигала 122-144 километра в час, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По информации специалиста, в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани – до 43 мм.Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с, добавил он.Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.Из-за подтопления движение на трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто.Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.
https://crimea.ria.ru/20231127/situatsiya-s-obschestvennym-transportom-v-krymu---dannye-mintransa-1133087405.html
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, центр погоды "фобос"
Скорость ураганного ветра в Крыму превышала 140 км/ч – специалист
Скорость ветра в Крыму во время урагана достигала 144 км/ч – Тишковец
08:46 27.11.2023 (обновлено: 08:48 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Скорость ураганного ветра в Крыму во время буйства стихии в воскресенье достигала 122-144 километра в час, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 м/с, в Симферополе – 29 м/с, а местами (Клепинино – 34 м/с, Черноморское – 40 м/с) ветер был ураганной силы – то есть 122-144 км/ч", – написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По информации специалиста, в результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 мм осадков, на Кубани – до 43 мм.
Сейчас ветер немного ослабел, диапазон в порывах составляет от 17 до 27 м/с, добавил он.
Штормовое предупреждение
действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани.
Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – ураган 40 метров в секунду.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь – Евпатория временно закрыто
.
Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе
Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое.
Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
В районе поселка Межводное временно ограничено движение транспорта. При планировании проезда в пгт Черноморское и обратно необходимо ехать через село Кировское, уточнили в МВД Крыма.