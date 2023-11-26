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На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 26.11.2023
На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T22:57
2023-11-26T22:57
2023-11-26T23:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале правительства РК.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе Ангарского перевала на трассе Симферополь - Алушта - Ялта на проезжую часть рухнуло дерево. Ранее в МВД по Крыму сообщали о приостановке движения троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта. Минтранс Крыма вывозит людей с трассы автобусами.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяЛюдей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиКрым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крымская погода, погода, погода в крыму, происшествия, общество, транспорт, дороги крыма, новости крыма
На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта
В Сакском районе и под Судаком в Крыму ограничено движение транспорта на дорогах
22:57 26.11.2023 (обновлено: 23:17 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале правительства РК.
"Из-за падения опоры электропередач на проезжую часть временно ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района. Просим руководствоваться временной схемой объезда через г. Саки. На месте ЧП дежурят экипажи ГИБДД, которые подскажут водителям объезд", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.
"В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей", - добавили в правительственном канале.
В районе Ангарского перевала на трассе Симферополь - Алушта - Ялта на проезжую часть рухнуло дерево.
"Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения в месте падения дерева на проезжую часть в районе Ангарского перевала. Сотрудники полиции обращаются к водителям: будьте внимательны на дороге, заблаговременно снижайте скорость движения", - сказано в сообщении республиканского МВД.
Ранее в МВД по Крыму сообщали о приостановке движения троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта. Минтранс Крыма вывозит людей с трассы автобусами.
В воскресенье на Крым обрушилась непогода
. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают
дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек
.
Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.
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