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На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта

На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 26.11.2023

На двух трассах в Крыму ограничили движение транспорта

Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T22:57

2023-11-26T22:57

2023-11-26T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за падения опоры линии электропередачи в Сакском районе Крыма временно ограничено движение транспорта на дороге между селами Митяево и Трудовое. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале правительства РК.Кроме того, по информации крымских властей, перекрыт участок дороги от села Морское до Судака.В районе Ангарского перевала на трассе Симферополь - Алушта - Ялта на проезжую часть рухнуло дерево. Ранее в МВД по Крыму сообщали о приостановке движения троллейбусов на трассе Симферополь - Ялта. Минтранс Крыма вывозит людей с трассы автобусами.В воскресенье на Крым обрушилась непогода. Ветер в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, он сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.Ситуация осложняется тем, что к ночи температура воздуха резко снизилась и в некоторых районах полуострова, а также в горах пошел снег. Накал стихии синоптики обещали с 21.00 до полуночи.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов - в Сочи на ж/д-пути рухнули деревьяЛюдей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусамиКрым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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