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Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
В Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T20:17
2023-11-26T20:18
крым
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штормовое предупреждение
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происшествия
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Ранее об обесточенных населенных пунктах сообщили власти Сак, Красногвардейского и Красноперекопского районов, города Севастополя. Кроме того, из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Водителей просят учитывать это при планировании проезда и пользоваться временной схемой объезда.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. Из-за поды в Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город СакиШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке КрымаТрасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму

В Крыму 40 тысяч человек остались без света из-за урагана

20:17 26.11.2023 (обновлено: 20:18 26.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Без электроэнергии порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения ветра. Ориентировочно - после 00.00", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее об обесточенных населенных пунктах сообщили власти Сак, Красногвардейского и Красноперекопского районов, города Севастополя. Кроме того, из-за подтопления движение на трассе Симферополь - Евпатория временно закрыто. Водителей просят учитывать это при планировании проезда и пользоваться временной схемой объезда.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду. Из-за поды в Крыму создан оперативный штаб, все службы приведены в состояние повышенной готовности.
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