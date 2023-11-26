https://crimea.ria.ru/20231126/70-domov-i-400-abonentov-v-sevastopole-iz-za-uragana-bez-sveta-1133074712.html

70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света

70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света - РИА Новости Крым, 26.11.2023

70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света

Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T20:07

2023-11-26T20:07

2023-11-26T20:08

штормовое предупреждение

новости крыма

севастополь

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:108:1408:900_1920x0_80_0_0_4e63675ebd35cd7750e3536042f897ab.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. Как сообщают на предприятии, по состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов. Кроме того, в 19:29 26 ноября произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители: ул. Приморская, ул. Циолковского, ул. Аллы Оношко, ул. Д.Кошубы, ул. Переяславская, ЗАО С.Перовской. Всего в работах сейчас задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава и 10 единиц техники, а будут привлечены 16 бригад и 57 человек личного состава, 19 единиц техники. Полностью электроснабжение обещают восстановить к 16.00 понедельника, 27 ноября. Штормовой ветер зафиксирован на всей территории полуострова, в Евпатории морем подтоплены дома, в разных городах полуострова падают деревья. В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, новости крыма, севастополь, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, происшествия