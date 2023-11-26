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70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света
70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света - РИА Новости Крым, 26.11.2023
70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света
Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T20:07
2023-11-26T20:08
штормовое предупреждение
новости крыма
севастополь
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма. Как сообщают на предприятии, по состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов. Кроме того, в 19:29 26 ноября произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители: ул. Приморская, ул. Циолковского, ул. Аллы Оношко, ул. Д.Кошубы, ул. Переяславская, ЗАО С.Перовской. Всего в работах сейчас задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава и 10 единиц техники, а будут привлечены 16 бригад и 57 человек личного состава, 19 единиц техники. Полностью электроснабжение обещают восстановить к 16.00 понедельника, 27 ноября. Штормовой ветер зафиксирован на всей территории полуострова, в Евпатории морем подтоплены дома, в разных городах полуострова падают деревья. В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объездаУраган в Крыму оставил без света уже 10 селПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
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Новости
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, новости крыма, севастополь, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, происшествия
70 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света

400 человек и 70 домов в Севастополе остались без электричества из-за урагана

20:07 26.11.2023 (обновлено: 20:08 26.11.2023)
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники "Севастопольэнерго" из-за порывов ветра до 25-30 м/с на юго-западе Крыма.
Как сообщают на предприятии, по состоянию на 18.00 воскресенья без электроснабжения в городе находились 400 человек населения и 70 домов.
Кроме того, в 19:29 26 ноября произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго".
"В настоящее время в электрических сетях проводятся аварийно-восстановительные работы. Проведение работ значительно усложняет продолжающийся порывистый ветер", - говорится в сообщении предприятия.
Обесточены потребители: ул. Приморская, ул. Циолковского, ул. Аллы Оношко, ул. Д.Кошубы, ул. Переяславская, ЗАО С.Перовской. Всего в работах сейчас задействованы 9 бригад, 22 человек личного состава и 10 единиц техники, а будут привлечены 16 бригад и 57 человек личного состава, 19 единиц техники. Полностью электроснабжение обещают восстановить к 16.00 понедельника, 27 ноября.
Штормовой ветер зафиксирован на всей территории полуострова, в Евпатории морем подтоплены дома, в разных городах полуострова падают деревья. В Крыму создан оперативный штаб в связи с непогодой, все службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Штормовое предупреждениеНовости КрымаСевастопольОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуПроисшествия
 
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