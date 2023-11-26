https://crimea.ria.ru/20231126/uragan-v-krymu-ostavil-bez-sveta-uzhe-10-sel-1133073615.html

Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел

Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел

В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T19:46

2023-11-26T19:46

2023-11-26T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 Ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Василий Грабован. Отключение воды произошло в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, и в поселке Красногвардейское. "В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение, будет организован подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно," - проинформировал глава района.По его данным, в службу ЕДДС поступило уже 70 обращений об отсутствии электроэнергии. "Работают четыре бригады по восстановлению электроснабжения. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях", -добавил он. Телефон ЕДДС +7(978) 955-0120 работает круглосуточно.Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштабПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

красногвардейский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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