Рейтинг@Mail.ru
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/uragan-v-krymu-ostavil-bez-sveta-uzhe-10-sel-1133073615.html
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T19:46
2023-11-26T20:13
красногвардейский район
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
происшествия
отключение электроэнергии в крыму
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2bc74210706d59b4de960b54be0bccbf.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 Ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Василий Грабован. Отключение воды произошло в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, и в поселке Красногвардейское. "В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение, будет организован подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно," - проинформировал глава района.По его данным, в службу ЕДДС поступило уже 70 обращений об отсутствии электроэнергии. "Работают четыре бригады по восстановлению электроснабжения. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях", -добавил он. Телефон ЕДДС +7(978) 955-0120 работает круглосуточно.Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштабПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
красногвардейский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/58/1118485845_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7d5558dc59d9a923153c6a460e3ab7ad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красногвардейский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, происшествия, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел

В Красногвардейском районе Крыма 10 сел остались без электричества и семь без воды

19:46 26.11.2023 (обновлено: 20:13 26.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 Ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Василий Грабован.
"В связи с ухудшением погодных условий в районе зафиксированы перебои с электроснабжением в селах Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное," - уточнил он.
Отключение воды произошло в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, и в поселке Красногвардейское.
"В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение, будет организован подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно," - проинформировал глава района.
По его данным, в службу ЕДДС поступило уже 70 обращений об отсутствии электроэнергии.
"Работают четыре бригады по восстановлению электроснабжения. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях", -добавил он.
Телефон ЕДДС +7(978) 955-0120 работает круглосуточно.
Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.
В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб
Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
 
Красногвардейский районНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуПроисшествияОтключение электроэнергии в КрымуУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:02Крым принял удар стихии - что происходит в городах полуострова
21:01Из-за урагана 27 ноября в Крыму объявлен выходным днем - Аксенов
20:4224 населенных пункта без света в Красногвардейском районе Крыма
20:34В Джанкойском районе Крыма обесточены 28 сел
20:24В Севастополе понедельник объявлен нерабочем днем из-за непогоды
20:21В Евпатории 150 человек эвакуировали из подтопленных домов
20:17Шторм оставил без света 40 тысяч человек в Крыму
20:0770 домов и 400 абонентов в Севастополе из-за урагана без света
19:58Трасса Симферополь - Евпатория закрыта из-за подтопления: схема объезда
19:46Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
19:32Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
19:31В Алуште ветер валит деревья и рвет провода - сотня абонентов без света
19:14Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштаб
19:12Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
18:48В Евпатории подтапливает дома: жителей эвакуируют
18:36Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью
18:21Морской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
18:01Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
17:46В Севастополе перебои в движении транспорта
17:29Артист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок"
Лента новостейМолния