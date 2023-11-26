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Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T19:46
2023-11-26T19:46
2023-11-26T20:13
красногвардейский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 Ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Василий Грабован. Отключение воды произошло в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, и в поселке Красногвардейское. "В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение, будет организован подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно," - проинформировал глава района.По его данным, в службу ЕДДС поступило уже 70 обращений об отсутствии электроэнергии. "Работают четыре бригады по восстановлению электроснабжения. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях", -добавил он. Телефон ЕДДС +7(978) 955-0120 работает круглосуточно.Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма Стихия в Крыму: Аксенов создал оперштабПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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красногвардейский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, происшествия, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Ураган в Крыму оставил без света уже 10 сел
В Красногвардейском районе Крыма 10 сел остались без электричества и семь без воды
19:46 26.11.2023 (обновлено: 20:13 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 Ноя - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма в связи с разгулом стихии без электричества осталось 10 сел, еще в семи населенных пунктах фиксируются перебои с водоснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Василий Грабован.
"В связи с ухудшением погодных условий в районе зафиксированы перебои с электроснабжением в селах Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное," - уточнил он.
Отключение воды произошло в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, и в поселке Красногвардейское.
"В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение, будет организован подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно," - проинформировал глава района.
По его данным, в службу ЕДДС поступило уже 70 обращений об отсутствии электроэнергии.
"Работают четыре бригады по восстановлению электроснабжения. Прошу сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях", -добавил он.
Телефон ЕДДС +7(978) 955-0120 работает круглосуточно.
Специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым
, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью.
В Крыму
и на Кубани
объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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