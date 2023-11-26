Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью
На Кубани в ночь на понедельник прогнозируют грозовой шторм со смерчами и селями
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На территории Краснодарского края объявлено двухдневное штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, сильное волнение моря, подъем уровня рек, сход селевых потоков и образование смерчей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"До конца 26 ноября, а также ночью и в течение 27 ноября возможен сильный дождь, ливень с грозой и сильным ветром. Синоптики прогнозируют подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок", - сказано в сообщении.
В акватории порта Туапсе ожидается сильный тягун, зыбь и сильное волнение моря. В Сочи - сильные дожди, ливни с грозами и градом, усилением ветра, подъем уровня воды в реках. Возможен сход селевых потоков. Волнение моря составит 6 баллов, высота волн – до 4,5 метров. Есть опасность формирования смерчей. Также сильный ветер с порывами до 30 м/с и шторм с высотой до 6 метров ожидается в районе Анапы и Новороссийска, от Геленджика до Джубги.
"В Азовском море возможен сильный ветер. Высота волн в открытой части моря составит до трех метров. Днем 27 ноября, в том числе в порту Ейск, ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок", - добавили в оперштабе.
В Крыму также действует штормовое предупреждение. На всей территории полуострова резко ухудшилась погода - дует ураганный ветер, на море шторм. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В Севастополе людей просят не покидать дома. В Евпатории из-за опасной погоды трамваи отправили в депо.
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