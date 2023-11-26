https://crimea.ria.ru/20231126/smerchi-seli-i-potopy---pik-uragana-pridet-na-kuban-nochyu-1133070314.html

Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью

Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Смерчи, сели и потопы - пик урагана придет на Кубань ночью

На территории Краснодарского края объявлено двухдневное штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, сильное волнение моря, подъем... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T18:36

2023-11-26T18:36

2023-11-26T18:36

штормовое предупреждение

красноярский край

крушение ту-154 минобороны в сочи

анапа

новороссийск

туапсе

погода

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. На территории Краснодарского края объявлено двухдневное штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, сильное волнение моря, подъем уровня рек, сход селевых потоков и образование смерчей. Об этом сообщает оперштаб Кубани."До конца 26 ноября, а также ночью и в течение 27 ноября возможен сильный дождь, ливень с грозой и сильным ветром. Синоптики прогнозируют подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок", - сказано в сообщении."В Азовском море возможен сильный ветер. Высота волн в открытой части моря составит до трех метров. Днем 27 ноября, в том числе в порту Ейск, ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок", - добавили в оперштабе.В Крыму также действует штормовое предупреждение. На всей территории полуострова резко ухудшилась погода - дует ураганный ветер, на море шторм. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В Севастополе людей просят не покидать дома. В Евпатории из-за опасной погоды трамваи отправили в депо. Читайте также на РИА Новости Крым:Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируютБудут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном ураганеУраганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис

красноярский край

анапа

новороссийск

туапсе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, красноярский край, крушение ту-154 минобороны в сочи, анапа, новороссийск, туапсе, погода, безопасность, новости