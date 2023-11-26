https://crimea.ria.ru/20231126/more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii---zatopleny-ulitsy-lyudey-evakuiruyut-1133065557.html

Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют

Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют

Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T13:43

2023-11-26T13:43

2023-11-26T13:43

турция

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в мире

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штормовое предупреждение

стамбул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ."Море вышло из берегов из-за шторма в Измире. Граждане, застрявшие в Алсанджаке и Кордоне, были спасены полицейскими", - пишет издание Hürriyet В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами города, под водой остались электросамокаты, автомобили затоплены наполовину.По данным агентства IHA, в районе Даламан курортной провинции Мугла наблюдали мощный торнадо. Возникший смерч сорвал крыши домов в районе, повалил опоры освещения и мусорные контейнеры. Ранним утром на 25-м километре трассы Артвин — Ардахан произошел горный обвал, обломки полностью закрыли трассу для транспорта, в регион направлены бригады дорожников. В Стамбуле температура упала на 10 градусов - до +8, продолжаются мощные ливни. В стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменяются и задерживаются рейсы. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и здания, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.В связи со стихией турецкие власти объявили "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях, "желтый" уровень объявлен еще в 20 регионах страны.В Крыму в воскресенье и понедельник также ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. В Туапсе ожидается мощный шторм с высотой волн до 7 метров, сообщает оперштаб Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеБудут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном ураганеУраган накроет Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, погода, в мире, происшествия, штормовое предупреждение, стамбул, общество