Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
Море вышло из берегов да в Турции после мощных ураганов и ливней - турецкие СМИ
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПотоп. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ.
"Море вышло из берегов из-за шторма в Измире. Граждане, застрявшие в Алсанджаке и Кордоне, были спасены полицейскими", - пишет издание Hürriyet
В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами города, под водой остались электросамокаты, автомобили затоплены наполовину.
По данным агентства IHA, в районе Даламан курортной провинции Мугла наблюдали мощный торнадо.
Возникший смерч сорвал крыши домов в районе, повалил опоры освещения и мусорные контейнеры. Ранним утром на 25-м километре трассы Артвин — Ардахан произошел горный обвал, обломки полностью закрыли трассу для транспорта, в регион направлены бригады дорожников.
В Стамбуле температура упала на 10 градусов - до +8, продолжаются мощные ливни. В стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменяются и задерживаются рейсы. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и здания, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.
В связи со стихией турецкие власти объявили "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях, "желтый" уровень объявлен еще в 20 регионах страны.
В Крыму в воскресенье и понедельник также ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. В Туапсе ожидается мощный шторм с высотой волн до 7 метров, сообщает оперштаб Кубани.
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