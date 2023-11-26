Рейтинг@Mail.ru
Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii---zatopleny-ulitsy-lyudey-evakuiruyut-1133065557.html
Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T13:43
2023-11-26T13:43
турция
погода
в мире
происшествия
штормовое предупреждение
стамбул
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120516393_0:571:1118:1200_1920x0_80_0_0_95ba1495f72ea50d10b15ccdddfd6bb7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ."Море вышло из берегов из-за шторма в Измире. Граждане, застрявшие в Алсанджаке и Кордоне, были спасены полицейскими", - пишет издание Hürriyet В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами города, под водой остались электросамокаты, автомобили затоплены наполовину.По данным агентства IHA, в районе Даламан курортной провинции Мугла наблюдали мощный торнадо. Возникший смерч сорвал крыши домов в районе, повалил опоры освещения и мусорные контейнеры. Ранним утром на 25-м километре трассы Артвин — Ардахан произошел горный обвал, обломки полностью закрыли трассу для транспорта, в регион направлены бригады дорожников. В Стамбуле температура упала на 10 градусов - до +8, продолжаются мощные ливни. В стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменяются и задерживаются рейсы. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и здания, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.В связи со стихией турецкие власти объявили "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях, "желтый" уровень объявлен еще в 20 регионах страны.В Крыму в воскресенье и понедельник также ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. В Туапсе ожидается мощный шторм с высотой волн до 7 метров, сообщает оперштаб Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеБудут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном ураганеУраган накроет Крым
турция
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0d/1120516393_0:610:787:1200_1920x0_80_0_0_9ef1358127b8216036128688f9c2aedd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, погода, в мире, происшествия, штормовое предупреждение, стамбул, общество
Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют

Море вышло из берегов да в Турции после мощных ураганов и ливней - турецкие СМИ

13:43 26.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПотоп. Архивное фото
Потоп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Море вышло из берегов и подтопило города в Турции после мощных ураганов и ливней - под воду уходят машины и дома, людей эвакуируют. Об этом пишут турецкие СМИ.
"Море вышло из берегов из-за шторма в Измире. Граждане, застрявшие в Алсанджаке и Кордоне, были спасены полицейскими", - пишет издание Hürriyet
В соцсетях публикуют видео с затопленными улицами города, под водой остались электросамокаты, автомобили затоплены наполовину.
По данным агентства IHA, в районе Даламан курортной провинции Мугла наблюдали мощный торнадо.
Возникший смерч сорвал крыши домов в районе, повалил опоры освещения и мусорные контейнеры. Ранним утром на 25-м километре трассы Артвин — Ардахан произошел горный обвал, обломки полностью закрыли трассу для транспорта, в регион направлены бригады дорожников.
В Стамбуле температура упала на 10 градусов - до +8, продолжаются мощные ливни. В стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменяются и задерживаются рейсы. Стихия не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и здания, в районе Кепез вышли из берегов каналы. В Манавгате затонули как минимум две лодки, также затоплены яхты в районе центра Антальи.
В связи со стихией турецкие власти объявили "оранжевый" уровень угрозы в 44 провинциях, "желтый" уровень объявлен еще в 20 регионах страны.
В Крыму в воскресенье и понедельник также ожидаются дожди, снег и ураганный ветер. Все спасатели на полуострове приведены в полную готовность. В Туапсе ожидается мощный шторм с высотой волн до 7 метров, сообщает оперштаб Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
Ураган накроет Крым
 
ТурцияПогодаВ миреПроисшествияШтормовое предупреждениеСтамбулОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Западные корабли для Киева - эксперт оценил реальность перспективы
16:10Дорогое удовольствие: эксперты обещают серьезный рост цен на говядину
15:56Девять провальных атак: ВСУ потеряли еще 450 боевиков
15:44Удар с неба: ВС РФ разбомбили хранилища авиатоплива и склад на Украине
15:39В Евпатории трамваи отправили в депо из-за погоды
15:18ВСУ за сутки лишились еще трех самолетов
15:04Единая система противовоздушной обороны стран ОДКБ создана - Шойгу
14:29Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
13:43Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируют
13:15Запад даст Киеву военные корабли для охраны торговых судов - Зеленский
12:40Спасатели Крыма в полной готовности - ураган приближается к полуострову
12:17Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
11:31Штормовой ветер: как работает Керченская переправа в воскресенье
11:26Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на Белгородчине
11:22Еще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресенье
11:16Движение транспорта по Крымскому мосту открыто
11:10Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено
10:49Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря
10:26Атаки продолжаются: украинские БПЛА сбиты над Смоленском
10:0187 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной Херсонщины
Лента новостейМолния