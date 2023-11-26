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Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря

Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря

В Туапсе ожидается мощный шторм, высота волн достигнет семи метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T10:49

2023-11-26T10:49

2023-11-26T10:49

туапсе

погода

крымская погода

крымский гидрометцентр

кубань

краснодарский край

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Туапсе ожидается мощный шторм, высота волн достигнет семи метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.По данным гидрометеобюро, шторм разразится около 22 часов воскресенья и будет бушевать в течение всего понедельника. В порту Туапсе ожидается сильный тягун. Местных жителей и гостей региона просят воздержаться от прогулок возле моря.Ранее специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью. Он призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

туапсе

кубань

краснодарский край

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туапсе, погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение