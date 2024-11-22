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"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ
"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ - РИА Новости Крым, 22.11.2024
"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ
Россия имеет полное право использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T16:41
2024-11-22T16:49
вячеслав володин
россия
украина
политика
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия имеет полное право использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ответ РФ на удары натовскими ракетами по объектам в Курской и Брянской областях.По словам Володина, в условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории Российской Федерации, это "правильный и долгожданный ответ".По словам спикера Госдумы уходящая администрация президента США Джо Байдена умышленно осложняет ситуацию и делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии, не думая о людях и безопасности мира в целом.19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области. 21 ноября был нанесен удар системами Storm Shadow в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет.21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен завод "Южмаш", который производит в том числе ракетную технику.Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройденВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
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вячеслав володин, россия, украина, политика, ракетная система средней дальности "орешник"
"Еще как посмеем": Володин предупредил о более мощных ответных ударах РФ

Россия имеет полное право наносить удары по военным объектам стран НАТО – Володин

16:41 22.11.2024 (обновлено: 16:49 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Россия имеет полное право использовать свое вооружение против военных объектов тех стран, которые ее атакуют. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ответ РФ на удары натовскими ракетами по объектам в Курской и Брянской областях.
По словам Володина, в условиях, когда США и их европейские союзники используют ракеты для нанесения ударов по территории Российской Федерации, это "правильный и долгожданный ответ".
"Наша страна вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют. Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — еще как посмеет. И имеет полное на это право. Мы обязаны сделать все для защиты территориальной целостности и безопасности наших граждан", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы уходящая администрация президента США Джо Байдена умышленно осложняет ситуацию и делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии, не думая о людях и безопасности мира в целом.
"Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер. Наша страна готова к любому развитию событий. А политикам западных стран надо задать себе вопрос: готовы ли они к этому и осознают ли последствия?!", - подытожил Володин.
19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области. 21 ноября был нанесен удар системами Storm Shadow в Курской области. Системы ПВО отразили нападение, в Брянской области жертв и серьезных разрушений нет.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России в боевых условиях испытали новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В результате в Днепропетровске был поражен завод "Южмаш", который производит в том числе ракетную технику.
Путин подчеркнул, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.
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Вячеслав ВолодинРоссияУкраинаПолитикаРакетная система средней дальности "Орешник"
 
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