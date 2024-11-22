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Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля
Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля
Президент России Владимир Путин, заявив о новейшей ракетной системе "Орешник", обозначил дальнейшие действия Москвы в случае, если интересы нашей страны не... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T14:08
2024-11-22T14:08
дмитрий песков
ракетная система средней дальности "орешник"
россия
владимир путин (политик)
коллективный запад
политика
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, заявив о новейшей ракетной системе "Орешник", обозначил дальнейшие действия Москвы в случае, если интересы нашей страны не будут приняты во внимание Западом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России испытали в боевых условиях на Украине новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", ударив по крупнейшему промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракеты и прочее вооружение.Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.При этом он обратил внимание, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных стран покинуть опасные зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройденВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"
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дмитрий песков, ракетная система средней дальности "орешник", россия, владимир путин (политик), коллективный запад, политика, новости, безопасность
Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля

Заявление Путина о новейших ракетах "Орешник" очертило контуры ответных действий – Песков

14:08 22.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, заявив о новейшей ракетной системе "Орешник", обозначил дальнейшие действия Москвы в случае, если интересы нашей страны не будут приняты во внимание Западом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", - цитирует Пескова РИА Новости.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России испытали в боевых условиях на Украине новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник", ударив по крупнейшему промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракеты и прочее вооружение.
Российский лидер подчеркнул, что объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться Россией исходя из угроз для своей безопасности. Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, сказал президент.
При этом он обратил внимание, что, выбирая в случае необходимости цели для поражения на Украине ракетными системами "Орешник", Россия будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных стран покинуть опасные зоны.
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Дмитрий ПесковРакетная система средней дальности "Орешник"РоссияВладимир Путин (политик)Коллективный ЗападПолитикаНовостиБезопасность
 
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