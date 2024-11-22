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Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T15:43
2024-11-22T15:45
пленные
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человекВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается
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пленные, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, украина
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

За неделю в плен сдались 82 украинских военных – Минобороны

15:43 22.11.2024 (обновлено: 15:45 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленные ВСУ
Пленные ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника.
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