https://crimea.ria.ru/20241122/skolko-boevikov-vsu-sdalis-v-plen-za-nedelyu-1142063831.html

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю

За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T15:43

2024-11-22T15:43

2024-11-22T15:45

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в зоне специальной военной операции в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 французских управляемых авиабомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской областиВ Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человекВ Курской области отражено 11 контратак ВСУ – наступление продолжается

https://crimea.ria.ru/20241122/razgrom-vsu-v-kurskoy-oblasti--likvidirovany-150-boevikov-za-sutki-1142061319.html

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пленные, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, украина