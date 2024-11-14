https://crimea.ria.ru/20241114/v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-uzhe-bolee-32-tysyach-chelovek-1141855878.html

В Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человек

В Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человек - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Курской области ВСУ потеряли уже более 32 тысяч человек

Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожать противника в Курской области. За сутки потери украинских боевиков составили до 430 человек,... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T15:09

2024-11-14T15:09

2024-11-14T15:03

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожать противника в Курской области. За сутки потери украинских боевиков составили до 430 человек, сообщает Минобороны России.Нанесено поражение группировке ВСУ в районах сел Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка Курской области.Армейская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники врага в окрестностях 22-х населенных пунктов, включая Александрию, Зеленый Шлях, Никольское, Суджу и Черкасское Поречное.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки.За сутки потери украинских боевиков составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", семь орудий полевой артиллерии и три гаубицы.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.В зоне специальной военной операции российские военнослужащие за сутки уничтожили пять складов боеприпасов и почти 2000 солдат противника. Группировка "Центр" освободила село Вознесенка в Донецкой народной республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНовости СВО: украинская армия понесла большие потери в людях и технике

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, потери всу