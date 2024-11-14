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Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков

Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков

Российские войска за сутки уничтожили пять складов с боеприпасами, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и две станции РЭБ. Потери противника составили до РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили пять складов с боеприпасами, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и две станции РЭБ. Потери противника составили до 1925 человек, сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении вели бои в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы, враг потерял до 80 военнослужащих и девять единиц техники.Военнослужащие "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским силам в Тернах Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовой, Богуславке, Ковшаровке и Петропавловке Харьковской области, а также в Серебрянском лесничестве. Противник на этих участках лишился до 570 военнослужащих, 16 единиц техники и трех полевых складов с боеприпасами."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Боевые действия велись в районах Зализнянского, Дружковки, Дылеевки, Орехово-Василевки, Резниковки, Курахово, Анновки и Северска в ДНР. Потери ВСУ составили до 655 военнослужащих и 25 единиц техники, большинство из которых НАТОвского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. В районах сел Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров нанесено поражение противнику, в результате чего он потерял свыше 485 военнослужащих и 19 единиц техники.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю в районах сел Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. В итоге потери противника составили до 145 военнослужащих и 10 единиц техники.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и восемь единиц техники.Накануне, 13 ноября, армия России в зоне специальной военной операции улучшила тактическое положение, а также уничтожила семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке беспилотников. Противник потерял более двух тысяч боевиков убитыми и ранеными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУВоенные аэродромы разбиты на УкраинеЕще 300 украинских боевиков ликвидированы в Курской области

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2024

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