https://crimea.ria.ru/20241113/ukrainskaya-armiya-poteryala-bolee-2000-boevikov--itogi-boev-za-sutki-1141822494.html
Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки
Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки
За сутки в зоне специальной военной операции российские военнослужащие улучшили тактическое положение и уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T13:26
2024-11-13T13:26
2024-11-13T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции российские военнослужащие улучшили тактическое положение и уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке беспилотников. Противник потерял более двух тысяч боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщили в сводке Минобороны в среду.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области. Потери врага составили до 110 военнослужащих и пять единиц техники, уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 500 военнослужащих, 14 единиц техники и пять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ходе боев в районе сел Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 720 военнослужащих и 18 единиц техники, уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступление в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики. Противник потерял на этом направлении свыше 480 военнослужащих и 15 единиц техники."Восточная" группировка освободила населенный пункт Ровнополь в ДНР. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле. Потери украинских боевиков составили до 150 военнослужащих и девять единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" вели бои в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и пять единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, инфографика
Украинская армия потеряла более 2000 боевиков – итоги боев за сутки
В зоне СВО уничтожили семь складов боеприпасов и цех по производству БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции российские военнослужащие улучшили тактическое положение и уничтожили семь полевых складов боеприпасов и один цех по сборке беспилотников. Противник потерял более двух тысяч боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщили в сводке Минобороны в среду.
Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы Харьковской области. Потери врага составили до 110 военнослужащих и пять единиц техники, уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 500 военнослужащих, 14 единиц техники и пять складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю в ходе боев в районе сел Янтарное, Дружковка, Дылеевка, Резниковка, Приволье, Миньковка, Курахово, Дроновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 720 военнослужащих и 18 единиц техники, уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступление в районах населенных пунктов Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Сухой Яр и Димитров Донецкой Народной Республики. Противник потерял на этом направлении свыше 480 военнослужащих и 15 единиц техники.
"Восточная" группировка
освободила населенный пункт Ровнополь
в ДНР. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле. Потери украинских боевиков составили до 150 военнослужащих и девять единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" вели бои в районах населенных пунктов Пятихатки, Степногорск Запорожской области, Михайловка, Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и пять единиц техники.
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