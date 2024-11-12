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Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T13:39
2024-11-12T13:39
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во вторник.Подразделениями группировки "Север" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.Подразделения "Западной" группировки войск отразили три контратаки противника и уничтожили до 470 военнослужащих, пять автомобилей, три гаубицы производства США и Великобритании, а также станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили до 765 боевиков, бронетранспортер, автомобиль и две гаубицы. Также уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, ликвидировали до 470 военнослужащих, германский танк Leopard, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, три гаубицы и САУ "Гвоздика".Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено четыре контратаки ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей.В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 70 военнослужащих и четыре автомобиля, а также полевой склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, инфографика
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков

Еще 1985 украинских боевиков уничтожены за сутки в боях спецоперации

13:39 12.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во вторник.
Сводка из зоны спецоперации за 12 ноября 2024Сводка из зоны спецоперации за 12 ноября 2024
Подразделениями группировки "Север" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Подразделения "Западной" группировки войск отразили три контратаки противника и уничтожили до 470 военнослужащих, пять автомобилей, три гаубицы производства США и Великобритании, а также станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки войск отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили до 765 боевиков, бронетранспортер, автомобиль и две гаубицы. Также уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада с боеприпасами.
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, ликвидировали до 470 военнослужащих, германский танк Leopard, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, три гаубицы и САУ "Гвоздика".
Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено четыре контратаки ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей.
В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 70 военнослужащих и четыре автомобиля, а также полевой склад боеприпасов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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