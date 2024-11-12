https://crimea.ria.ru/20241112/novosti-svo-otrazheny-23-kontrataki-i-unichtozheny-pochti-2000-boevikov-1141791066.html
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T13:39
2024-11-12T13:39
2024-11-12T13:39
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во вторник.Подразделениями группировки "Север" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.Подразделения "Западной" группировки войск отразили три контратаки противника и уничтожили до 470 военнослужащих, пять автомобилей, три гаубицы производства США и Великобритании, а также станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили до 765 боевиков, бронетранспортер, автомобиль и две гаубицы. Также уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, ликвидировали до 470 военнослужащих, германский танк Leopard, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, три гаубицы и САУ "Гвоздика".Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено четыре контратаки ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей.В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 70 военнослужащих и четыре автомобиля, а также полевой склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетикиНа Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, инфографика
Новости СВО: отражены 23 контратаки и уничтожены почти 2000 боевиков
Еще 1985 украинских боевиков уничтожены за сутки в боях спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армия России разбила еще 1985 украинских боевиков в ходе спецоперации за сутки, а также уничтожила западную технику и вооружение. Об этом сообщает Минобороны во вторник.
Подразделениями группировки "Север" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Подразделения "Западной" группировки войск отразили три контратаки противника и уничтожили до 470 военнослужащих, пять автомобилей, три гаубицы производства США и Великобритании, а также станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки войск отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили до 765 боевиков, бронетранспортер, автомобиль и две гаубицы. Также уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада с боеприпасами.
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, ликвидировали до 470 военнослужащих, германский танк Leopard, три бронетранспортера, боевую бронированную машину MaxxPro, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, три гаубицы и САУ "Гвоздика".
Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено четыре контратаки ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей.
В зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожено до 70 военнослужащих и четыре автомобиля, а также полевой склад боеприпасов.
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