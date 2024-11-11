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Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом
Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом
Российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T12:33
2024-11-11T12:33
2024-11-11T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские силы нанесли удары по живой силе и технике бригад ВСУ в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а до этого - Кременную балку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеАрмия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобождена
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россия, новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область
Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом
Военные РФ освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области - Минобороны
12:33 11.11.2024 (обновлено: 12:42 11.11.2024)