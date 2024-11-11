https://crimea.ria.ru/20241111/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-kolesnikovka-pod-kharkovom---1141760077.html

Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом

Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Армия России освободила населенный пункт Колесниковка под Харьковом

Российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T12:33

2024-11-11T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также российские силы нанесли удары по живой силе и технике бригад ВСУ в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР.Накануне подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики, а до этого - Кременную балку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеАрмия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобождена

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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