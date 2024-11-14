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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:38
2024-11-14T11:38
2024-11-14T11:38
морской транспорт
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости крыма
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрывали на 10 минут, при этом причины ограничения движения не сообщаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, севастополь, паромы и катера в севастополе, новости крыма, транспорт, логистика
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили работу морского транспорта