https://crimea.ria.ru/20241114/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1141850008.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T11:38

2024-11-14T11:38

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морской транспорт

севастополь

паромы и катера в севастополе

новости крыма

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрывали на 10 минут, при этом причины ограничения движения не сообщаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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