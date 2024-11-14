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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 14.11.2024

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морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

транспорт

севастополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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