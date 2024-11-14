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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:26
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морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
транспорт
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, транспорт, севастополь, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

11:26 14.11.2024 (обновлено: 11:28 14.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.
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Морской транспортПаромы и катера в СевастополеЛогистикаТранспортСевастопольНовости Крыма
 
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