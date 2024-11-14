https://crimea.ria.ru/20241114/v-sevastopole-zakryli-reyd-1141849792.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:26
2024-11-14T11:26
2024-11-14T11:28
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
транспорт
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b51996cbf4913397ec57b531e4450a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу катеров и паромов. Об этом сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b8f8a7696d0226b556fa4a057304009e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, транспорт, севастополь, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
11:26 14.11.2024 (обновлено: 11:28 14.11.2024)