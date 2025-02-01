https://crimea.ria.ru/20250201/v-sevastopole-rastet-vybor-zhilya-v-novostroykakh--tseny-na-kvartiry-1143842169.html

В Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры

В Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры - РИА Новости Крым, 01.02.2025

В Севастополе растет выбор жилья в новостройках – цены на квартиры

В Севастополе в 2024 году увеличилось число предложений на первичном рынке жилой недвижимости. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T14:46

2025-02-01T14:46

2025-02-01T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году увеличилось число предложений на первичном рынке жилой недвижимости. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса "Авито Недвижимость":В среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках в прошлом году составила 167 110 рублей, а средняя цена квартиры — 8,5 млн рублей. Самые дороге "квадраты" в Москве - до 21,3 млн. При этом именно в столице сосредоточено больше всего новостроек. Также в лидерах по предложению квартир на первичном рынке жилья по итогам 2024 года оказались Краснодар, Тюмень и Воронеж.В целом предложение квартир "на первичке" в России по сравнению с 2023 годом выросло на 30%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных квартир - до 33%, "однушек" и студий - на 31%, "трешек" — на 28. Такая динамика связана с активностью застройщиков в регионах и выводом новых проектов на рынок, а вот спрос на жилье в новостройках относительно 2023 года сократился в большинстве регионов исследования, уточняют аналитики.В Крыму за последние 10 лет введено в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты, главным критерием которых будет комфортность. Такими прогнозами ранее поделилась коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноПочему в Крыму высокие цены на аренду жилья

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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