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Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО

Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T15:41

2025-02-01T15:41

2025-02-01T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев."Александр Алексеевич родился в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Среднюю школу окончил в Крыму, отучился в профтехучилище и получил специальность повара. После обучения был призван на срочную военную службу, где в совершенстве освоил военную специальность радиотелеграфиста. В 2012 году Александр Алексеевич вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он работал в подразделениях военизированной охраны и несколько лет прослужил по контракту в одной из воинских частей Военно-морского флота России", - рассказал губернатор.По его словам, после окончания срока контракта, с 2020 по 2022 годы Александр Лас работал в сфере строительства. "Александр Алексеевич всегда был патриотом России и гордился своей военной службой на флоте. Когда началась специальная военная операция, он добровольно прибыл в военный комиссариат, и попросил направить его защищать интересы страны с оружием в руках. Его боевой дух и отвага выдержали все тяготы и лишения, но подвела коварная болезнь. Во время короткого отдыха на боевых позициях у Александра Ласа остановилось сердце", - написал Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, армия и флот