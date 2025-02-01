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Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО
Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T15:41
2025-02-01T15:41
память
утраты
михаил развожаев
новости севастополя
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев."Александр Алексеевич родился в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Среднюю школу окончил в Крыму, отучился в профтехучилище и получил специальность повара. После обучения был призван на срочную военную службу, где в совершенстве освоил военную специальность радиотелеграфиста. В 2012 году Александр Алексеевич вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он работал в подразделениях военизированной охраны и несколько лет прослужил по контракту в одной из воинских частей Военно-морского флота России", - рассказал губернатор.По его словам, после окончания срока контракта, с 2020 по 2022 годы Александр Лас работал в сфере строительства. "Александр Алексеевич всегда был патриотом России и гордился своей военной службой на флоте. Когда началась специальная военная операция, он добровольно прибыл в военный комиссариат, и попросил направить его защищать интересы страны с оружием в руках. Его боевой дух и отвага выдержали все тяготы и лишения, но подвела коварная болезнь. Во время короткого отдыха на боевых позициях у Александра Ласа остановилось сердце", - написал Михаил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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память, утраты, михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, крым, армия и флот
Остановилось сердце: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с бойцом СВО В Александром Ласом

15:41 01.02.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Лас
Александр Лас
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта, оператора взвода БПЛА Александра Ласа. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Александр Алексеевич родился в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Среднюю школу окончил в Крыму, отучился в профтехучилище и получил специальность повара. После обучения был призван на срочную военную службу, где в совершенстве освоил военную специальность радиотелеграфиста. В 2012 году Александр Алексеевич вместе с семьей переехал в Севастополь. Здесь он работал в подразделениях военизированной охраны и несколько лет прослужил по контракту в одной из воинских частей Военно-морского флота России", - рассказал губернатор.
По его словам, после окончания срока контракта, с 2020 по 2022 годы Александр Лас работал в сфере строительства.
"Александр Алексеевич всегда был патриотом России и гордился своей военной службой на флоте. Когда началась специальная военная операция, он добровольно прибыл в военный комиссариат, и попросил направить его защищать интересы страны с оружием в руках. Его боевой дух и отвага выдержали все тяготы и лишения, но подвела коварная болезнь. Во время короткого отдыха на боевых позициях у Александра Ласа остановилось сердце", - написал Михаил Развожаев.
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ПамятьУтратыМихаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольКрымАрмия и флот
 
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