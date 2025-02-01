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На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного
На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного - РИА Новости Крым, 01.02.2025
На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного
В Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и спас одного их... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T15:21
2025-02-01T14:59
украина
полтавская область
происшествия
в мире
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Украины.Из сообщения пресс-службы следует, что нападение совершил неизвестный мужчина, который застрелил сотрудника полтавского ТЦК из охотничьего ружья, завладел его автоматом и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесОфис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 летСпасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов
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РИА Новости Крым
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96
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украина, полтавская область, происшествия, в мире, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, новости
На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного

В Полтавской области Украины неизвестный застрелил сотрудника ТЦК из охотничьего ружья

15:21 01.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОхотник заряжает ружье
Охотник заряжает ружье - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Украины.
"1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - сказано в сообщении.
Из сообщения пресс-службы следует, что нападение совершил неизвестный мужчина, который застрелил сотрудника полтавского ТЦК из охотничьего ружья, завладел его автоматом и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
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