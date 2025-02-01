https://crimea.ria.ru/20250201/na-ukraine-muzhchina-zastrelil-voenkoma-i-spas-mobilizovannogo-1143843339.html

На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного

На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного - РИА Новости Крым, 01.02.2025

На Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного

В Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и спас одного их... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T15:21

2025-02-01T15:21

2025-02-01T14:59

украина

полтавская область

происшествия

в мире

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Полтавской области неизвестный мужчина застрелил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и спас одного их мобилизованных от отправки в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования сухопутных войск Украины.Из сообщения пресс-службы следует, что нападение совершил неизвестный мужчина, который застрелил сотрудника полтавского ТЦК из охотничьего ружья, завладел его автоматом и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Сейчас в области ввели операцию "Сирена" и пытаются поймать беглецов.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что нынешняя мобилизация не покрывает потребности Вооруженных сил Украины в живой силе, и необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Владимир Зеленский также заявил, что мобилизация украинцев старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000 долларов за неделю свободы: на Украине военкомы освоили новый бизнесОфис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 летСпасал племянника: украинец с пистолетом напал на военкомов

https://crimea.ria.ru/20250129/1000-dollarov-za-nedelyu-svobody-na-ukraine-voenkomy-osvoili-novyy-biznes-1143744705.html

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полтавская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, полтавская область, происшествия, в мире, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, новости