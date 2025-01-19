Мобилизация не покрывает потребности ВСУ – Сырский
Главком ВСУ заявил о нехватке солдат и необходимости увеличить механизированные бригады
20:31 19.01.2025 (обновлено: 20:32 19.01.2025)
© Фото: офис президента УкраиныНовый главком ВСУ Александр Сырский
© Фото: офис президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Потребности Вооруженных сил Украины не покрывает мобилизация, необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в украинскому телеканалу ТСН.
"У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность", - заявил Сырский.
Он отметил, что с этой целью на Украине проводятся мероприятия по уменьшению логистической составляющей, составляющей обеспечения.
На Украине катастрофически не хватает солдат. В этой ситуации Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию, ужесточив рейды Территориального центра комплектования (ТЦК) - военкомата на Украине.
В начале января Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.
На прошлой неделе на Украине в Закарпатской области цыгане устроили бунт против сотрудников ТЦК и полиции. А в Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования, чтобы отбить у них насильно мобилизованного молодого человека.
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