https://crimea.ria.ru/20250119/mobilizatsiya-ne-pokryvaet-potrebnosti-vsu--syrskiy-1143487803.html

Мобилизация не покрывает потребности ВСУ – Сырский

Мобилизация не покрывает потребности ВСУ – Сырский - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Мобилизация не покрывает потребности ВСУ – Сырский

Потребности Вооруженных сил Украины не покрывает мобилизация, необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T20:31

2025-01-19T20:31

2025-01-19T20:32

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Потребности Вооруженных сил Украины не покрывает мобилизация, необходимо увеличить количество личного состава в механизированных бригадах. Об этом заявил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в украинскому телеканалу ТСН.Он отметил, что с этой целью на Украине проводятся мероприятия по уменьшению логистической составляющей, составляющей обеспечения.На Украине катастрофически не хватает солдат. В этой ситуации Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию, ужесточив рейды Территориального центра комплектования (ТЦК) - военкомата на Украине.В начале января Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.На прошлой неделе на Украине в Закарпатской области цыгане устроили бунт против сотрудников ТЦК и полиции. А в Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования, чтобы отбить у них насильно мобилизованного молодого человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военныйУкраине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, украина, новости