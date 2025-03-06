https://crimea.ria.ru/20250306/obstanovka-v-kurskoy-oblasti--voyska-rf-nastupayut-i-otrazhayut-kontrataki-1144705963.html

Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки

Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки

Российские военные продолжили наступление в Курской области, за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ, а также вражеские танки и другую тяжелую технику. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T14:12

2025-03-06T14:12

2025-03-06T14:12

курская область

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление в Курской области, за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ, а также вражеские танки и другую тяжелую технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление, отразили три контратаки противника, разбили формирования врага в различных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиковПотери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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