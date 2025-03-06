Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250306/obstanovka-v-kurskoy-oblasti--voyska-rf-nastupayut-i-otrazhayut-kontrataki-1144705963.html
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки
Российские военные продолжили наступление в Курской области, за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ, а также вражеские танки и другую тяжелую технику. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:12
2025-03-06T14:12
курская область
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_350f9f84334f459846227b5162077b48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление в Курской области, за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ, а также вражеские танки и другую тяжелую технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление, отразили три контратаки противника, разбили формирования врага в различных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиковПотери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФУдары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143591428_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_2d33686fe127d4773ace6dfb7298c32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки

Российские военные продолжают наступление в Курской области и отражают контратаки врага

14:12 06.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Российские военные продолжили наступление в Курской области, за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ, а также вражеские танки и другую тяжелую технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА", – сказано в сообщении
Подразделения группировки "Север" продолжили наступление, отразили три контратаки противника, разбили формирования врага в различных районах. Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
Удары по Украине: разбита нефтебаза и штаб "Кракена"
 
Курская областьНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Контакты команды Трампа с Тимошенко и Порошенко* – правда или вымысел
15:16Граждане Украины обманывали крымчан на криптовалютной бирже
15:06"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
14:56Туристы стали чаще ехать в Крым через новые регионы
14:44Крымская весна изменила геополитику – Константинов
14:36Собака набросилась на мужчину в Севастополе
14:25Заявления Макрона о российской угрозе: чего добивается президент Франции
14:12Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки
13:56В Ленинском районе Крыма будет громко – работают саперы
13:50ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области - есть погибший и раненые
13:42Масштабная авария на сетях оставила без света 5 населенных пунктов Крыма
13:33Новости СВО: киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков
13:15Лавров назвал главное последствие размещения войск ЕС на Украине
13:08Россия считает "ядерную риторику" Макрона угрозой – Лавров
12:52Взрывы на Украине: какие объекты попали под удары российских войск
12:39Макрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев
12:25ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками
12:09ВС РФ освободили Андреевку в Донбассе
12:07В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% – власти
11:50В Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить дело
Лента новостейМолния