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США заявили о необходимости выборов на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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США заявили о необходимости выборов на Украине
США заявили о необходимости выборов на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2025
США заявили о необходимости выборов на Украине
США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T19:37
2025-02-01T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемПоследний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины
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сша, украина, выборы, новости, в мире, политика
США заявили о необходимости выборов на Украине

Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы

19:37 01.02.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога.
"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", — говорится в публикации.
По словам Келлога, президентские и парламентские выборы на Украине должны быть проведены.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
При этом Конституция страны не предусматривает возможности продления полномочий президента, а это значит, что Зеленский потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".
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