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Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта
Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта
Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T06:29
2024-10-23T06:29
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.В то же время Зеленский отверг любые идеи о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле", заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он уточнил, что это касается не только того, что происходит в зоне СВО.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активовЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПойдет ли Россия на перемирие по Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир зеленский, украина, россия, в мире, новости сво, энергосистема украины, политика, новости
Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта

Взаимный отказ от ударов по энергосистеме поспособствует деэскалации - Зеленский

06:29 23.10.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"Мы не атакуем их энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Думаю, да", — сказал он.

В то же время Зеленский отверг любые идеи о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.
Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле", заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он уточнил, что это касается не только того, что происходит в зоне СВО.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

Ситуация с энергосистемой Украины

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.
С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.
В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.
В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияВ миреНовости СВОЭнергосистема УкраиныПолитикаНовости
 
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