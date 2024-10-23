https://crimea.ria.ru/20241023/zelenskiy-nazval-odno-iz-usloviy-prekrascheniya-goryachey-fazy-konflikta-1141278829.html

Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта

Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта

Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T06:29

2024-10-23T06:29

2024-10-23T06:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.В то же время Зеленский отверг любые идеи о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле", заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он уточнил, что это касается не только того, что происходит в зоне СВО.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:G7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активовЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПойдет ли Россия на перемирие по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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