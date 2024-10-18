https://crimea.ria.ru/20241018/poydet-li-rossiya-na-peremirie-po-ukraine-1141196903.html

Пойдет ли Россия на перемирие по Украине

Пойдет ли Россия на перемирие по Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Пойдет ли Россия на перемирие по Украине

Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T18:16

2024-10-18T18:16

2024-10-18T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.О также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны."Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, - это наши территории: это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области", - подчеркнул президент.Что касается попыток нанести стратегическое поражение России на поле боя, это невозможно, в чем уже убедились те, кто к этому стремился."И поменяли свою точку зрения. Правильно сделали, за это хвалю", - заключил глава российского государства.Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной, заявил ранее в пятницу Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол УкраиныКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин

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новости сво, владимир путин (политик), россия, украина, политика, безопасность, нато, новости