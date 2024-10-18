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Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T18:16
2024-10-18T18:16
2024-10-18T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.О также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны."Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, - это наши территории: это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области", - подчеркнул президент.Что касается попыток нанести стратегическое поражение России на поле боя, это невозможно, в чем уже убедились те, кто к этому стремился."И поменяли свою точку зрения. Правильно сделали, за это хвалю", - заключил глава российского государства.Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной, заявил ранее в пятницу Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол УкраиныКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
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новости сво, владимир путин (политик), россия, украина, политика, безопасность, нато, новости
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
Путин: России нужны условия долгосрочного и прочного мира
СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"Нам, без всякого сомнения, нужно решить вопросы с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности. Если мы говорим о каких-то мирных процессах, это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, день или год, для того чтобы страны НАТО перевооружились. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие условия равной безопасности для всех участников этого непростого процесса", - завил российский лидер.
О также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
"Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, - это наши территории: это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области", - подчеркнул президент.
Что касается попыток нанести стратегическое поражение России на поле боя, это невозможно, в чем уже убедились те, кто к этому стремился.
"И поменяли свою точку зрения. Правильно сделали, за это хвалю", - заключил глава российского государства.
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине
как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной, заявил ранее в пятницу Путин.
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