https://crimea.ria.ru/20241018/kogda-zakonchitsya-svo---otvet-putina-1141196393.html

Когда закончится СВО - ответ Путина

Когда закончится СВО - ответ Путина - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Когда закончится СВО - ответ Путина

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T17:51

2024-10-18T17:51

2024-10-18T17:51

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.При этом президент подчеркнул, что определять какие-то сроки очень сложно и контрпродуктивно. Однако РФ готова к продолжению мирных переговоров на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной. Комментируя вопрос о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, российский лидер назвал место комфортным, однако подчеркнул, что прежде необходимо определить, что именно предстоит обсуждать.Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России ответил на вопрос о завершении СВОПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

https://crimea.ria.ru/20241018/brigady-nato-na-zamenu-ukrainskim-boevikam--ekspert-otsenil-perspektivu-1141187589.html

украина

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, политика, украина, россия, переговоры, новости