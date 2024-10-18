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Когда закончится СВО - ответ Путина - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Когда закончится СВО - ответ Путина
Когда закончится СВО - ответ Путина - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Когда закончится СВО - ответ Путина
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:51
2024-10-18T17:51
владимир путин (политик)
новости сво
политика
украина
россия
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.При этом президент подчеркнул, что определять какие-то сроки очень сложно и контрпродуктивно. Однако РФ готова к продолжению мирных переговоров на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной. Комментируя вопрос о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, российский лидер назвал место комфортным, однако подчеркнул, что прежде необходимо определить, что именно предстоит обсуждать.Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России ответил на вопрос о завершении СВОПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), новости сво, политика, украина, россия, переговоры, новости
Когда закончится СВО - ответ Путина

Россия заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта - Путин

17:51 18.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"Мы отдаем себе отчет в том, что это является элементом раздражителя в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее, но не мы прервали переговоры", - напомнил Путин.
При этом президент подчеркнул, что определять какие-то сроки очень сложно и контрпродуктивно. Однако РФ готова к продолжению мирных переговоров на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
Комментируя вопрос о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, российский лидер назвал место комфортным, однако подчеркнул, что прежде необходимо определить, что именно предстоит обсуждать.
Президент России Владимир Путин ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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