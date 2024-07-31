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Герой России ответил на вопрос о завершении СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Герой России ответил на вопрос о завершении СВО
Герой России ответил на вопрос о завершении СВО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Герой России ответил на вопрос о завершении СВО
Специальная военная операция завершится на условиях России, которые озвучил президент страны Владимир Путин. Об этом в интервью РИА Новости заявил кандидат в... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T06:58
2024-07-31T07:00
юрий нимченко
новости сво
вооруженные силы россии
новости
крым
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Специальная военная операция завершится на условиях России, которые озвучил президент страны Владимир Путин. Об этом в интервью РИА Новости заявил кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко.Еще одна важная задача, по словам Нимченко, искоренить нацизм. "Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", - подчеркнул будущий сенатор.По его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным и профессиональным действиям войск.Нимченко также отметил, что на поле боя люди порой проявляют свои скрытые качества, как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни им вряд ли удастся продемонстрировать. Герой России назвал воинское братство одной из самых крепких связей, которая может продолжаться годами даже после того, как воины закончили свою службу."Поэтому, номер мобильного телефона менять не собираюсь. А звонку или sms от сослуживцев буду только рад", - сказал Нимченко.Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Юрий Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера".Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
https://crimea.ria.ru/20240731/kandidat-v-senatory-ot-kryma-nimchenko-nazval-klyuchevye-zadachi-na-postu-1139256615.html
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юрий нимченко, новости сво, вооруженные силы россии, новости, крым, совет федерации
Герой России ответил на вопрос о завершении СВО

Спецоперация завершится на условиях России - кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко

06:58 31.07.2024 (обновлено: 07:00 31.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Специальная военная операция завершится на условиях России, которые озвучил президент страны Владимир Путин. Об этом в интервью РИА Новости заявил кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко.
"СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей",- сказал он.
Еще одна важная задача, по словам Нимченко, искоренить нацизм.
"Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", - подчеркнул будущий сенатор.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным и профессиональным действиям войск.
Нимченко также отметил, что на поле боя люди порой проявляют свои скрытые качества, как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни им вряд ли удастся продемонстрировать. Герой России назвал воинское братство одной из самых крепких связей, которая может продолжаться годами даже после того, как воины закончили свою службу.
"Поэтому, номер мобильного телефона менять не собираюсь. А звонку или sms от сослуживцев буду только рад", - сказал Нимченко.
Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Юрий Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера".
Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Герой России Юрий Нимченко
06:12
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту
 
Юрий НимченкоНовости СВОВооруженные силы РоссииНовостиКрымСовет Федерации
 
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