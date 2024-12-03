Рейтинг@Mail.ru
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241203/sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-azovskoe-koltso-kak-idut-raboty-1142331037.html
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
На участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T21:20
2024-12-03T21:20
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
джанкой
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
анатолий цуркин
транспортное кольцо вокруг азовского моря
сухопутный коридор в крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135845035_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7cf80c335f3efa4d35eb681179ce0bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин.По его словам, сухопутный коридор был отремонтирован в 2022-2023 годах, и отрезок от Джанкоя до Симферополя оставался единственным участком ненадлежащего качества. Начинать ремонт на такой оживленной трассе в курортный сезон было не целесообразно, но сегодня там уже кипят работы, отметил эксперт.Он подчеркнул, что сухопутный коридор, как привыкли его называть автомобилисты, уже имеет официальное название, которое следует использовать, упоминая об этом маршруте."Мы его называли сухопутным, когда он был альтернативным. А сегодня у этого маршрута есть официальное название: Р-280 "Новороссия". По нему двигаются и грузовики, которые временно не ходят через Крымский мост", – сказал Цуркин.Он напомнил, что трасса "Новороссия", соединяясь с "Тавридой", формирует так называемое Азовское кольцо. Это будет такая же скоростная дорога, как и "Таврида": трасса категории IБ с шумовыми экранами, с участками с подсветкой и без нее. И первые 27 километров этого кольца уже введены в эксплуатацию."Уже получено заключение о соответствии объекта строительства. Где-то еще ведутся работы, где-то введена временная схема движения. Ведется работа от Ростова-на-Дону до границы Донецкой Народной Республики через Таганрог. Расширять ее будут до четырех полос. Отрезок от Ростова до Таганрога уже в четыре полосы, под Мариуполем тоже", – рассказал Цуркин.Эксперт уверен, что развитие дорожной сети в регионах России, в том числе исторических и возвращенных в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – "идет семимильными шагами именно благодаря опыту Крыма".В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея заявил, что стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит около 500 – 600 млрд рублей и все ее участки уже определены. Он отметил, что с учетом средств, которые есть, будет осуществляться ремонт дорог на отдельных участках, в частности, участке обхода Мариуполя и обход Новоазовска, где будет сделано расширение дороги до 4-х полос. Также будут улучшены подъездные дороги к морю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
крым
симферополь
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135845035_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d68449399072dbe9709bc1191d0af88b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, джанкой, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, анатолий цуркин, транспортное кольцо вокруг азовского моря, сухопутный коридор в крым, новости крыма
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы

Часть сухопутного коридора из Джанкоя в Симферополь восстановят за зиму – эксперт

21:20 03.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин.
По его словам, сухопутный коридор был отремонтирован в 2022-2023 годах, и отрезок от Джанкоя до Симферополя оставался единственным участком ненадлежащего качества. Начинать ремонт на такой оживленной трассе в курортный сезон было не целесообразно, но сегодня там уже кипят работы, отметил эксперт.

"Этот отрезок дороги передан в федеральную собственность. Я раз в неделю езжу там и вижу, что работы начались, и как активно они идут. Думаю, за зимнее время все будет восстановлено. Главное, чтобы благоприятствовала погода", – сказал Цуркин.

Он подчеркнул, что сухопутный коридор, как привыкли его называть автомобилисты, уже имеет официальное название, которое следует использовать, упоминая об этом маршруте.
"Мы его называли сухопутным, когда он был альтернативным. А сегодня у этого маршрута есть официальное название: Р-280 "Новороссия". По нему двигаются и грузовики, которые временно не ходят через Крымский мост", – сказал Цуркин.
Он напомнил, что трасса "Новороссия", соединяясь с "Тавридой", формирует так называемое Азовское кольцо. Это будет такая же скоростная дорога, как и "Таврида": трасса категории IБ с шумовыми экранами, с участками с подсветкой и без нее. И первые 27 километров этого кольца уже введены в эксплуатацию.
"Уже получено заключение о соответствии объекта строительства. Где-то еще ведутся работы, где-то введена временная схема движения. Ведется работа от Ростова-на-Дону до границы Донецкой Народной Республики через Таганрог. Расширять ее будут до четырех полос. Отрезок от Ростова до Таганрога уже в четыре полосы, под Мариуполем тоже", – рассказал Цуркин.
Эксперт уверен, что развитие дорожной сети в регионах России, в том числе исторических и возвращенных в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – "идет семимильными шагами именно благодаря опыту Крыма".
"Накоплен огромный крымский опыт в части развития территорий. Крым и Севастополь были первыми субъектами. Федеральные власти на тот момент могли делать все только согласно конкурсов и проектов. И было принято решение об изменении федерального законодательства. И эта огромная накопленная работа дала толчок развитию уже новых территорий в ускоренном режиме. То есть Крым действительно для этих регионов стал драйвером, чем мы, конечно, можем очень гордиться", – заключил Цуркин.
В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея заявил, что стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит около 500 – 600 млрд рублей и все ее участки уже определены. Он отметил, что с учетом средств, которые есть, будет осуществляться ремонт дорог на отдельных участках, в частности, участке обхода Мариуполя и обход Новоазовска, где будет сделано расширение дороги до 4-х полос. Также будут улучшены подъездные дороги к морю.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСимферопольДжанкойРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогАнатолий ЦуркинТранспортное кольцо вокруг Азовского моряСухопутный коридор в КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22В Крыму не хватает учителей
22:08Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
21:46Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
21:20Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
21:00В Крыму впервые покажут детский спектакль о блокадном Ленинграде
20:48Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главное
20:28Покаяние и пиар: зачем Шольц посетил Киев
20:13На западе Крыма ночью будет громко – причина
19:52Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
19:34Пища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронту
19:33Фура с мандаринами смяла пять машин в Сочи
19:22Военное положение в Южной Корее – что происходит сейчас
18:52Связанный с Крымом холдинг олигарха Черняка* признан экстремистским в РФ
18:35Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
18:20ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых
18:11Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
17:52"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
17:47ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
17:33Военное положение введено в Южной Корее
17:22Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Лента новостейМолния