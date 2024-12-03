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Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы

Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы

На участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен. Об... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T21:20

2024-12-03T21:20

2024-12-03T21:20

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. На участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин.По его словам, сухопутный коридор был отремонтирован в 2022-2023 годах, и отрезок от Джанкоя до Симферополя оставался единственным участком ненадлежащего качества. Начинать ремонт на такой оживленной трассе в курортный сезон было не целесообразно, но сегодня там уже кипят работы, отметил эксперт.Он подчеркнул, что сухопутный коридор, как привыкли его называть автомобилисты, уже имеет официальное название, которое следует использовать, упоминая об этом маршруте."Мы его называли сухопутным, когда он был альтернативным. А сегодня у этого маршрута есть официальное название: Р-280 "Новороссия". По нему двигаются и грузовики, которые временно не ходят через Крымский мост", – сказал Цуркин.Он напомнил, что трасса "Новороссия", соединяясь с "Тавридой", формирует так называемое Азовское кольцо. Это будет такая же скоростная дорога, как и "Таврида": трасса категории IБ с шумовыми экранами, с участками с подсветкой и без нее. И первые 27 километров этого кольца уже введены в эксплуатацию."Уже получено заключение о соответствии объекта строительства. Где-то еще ведутся работы, где-то введена временная схема движения. Ведется работа от Ростова-на-Дону до границы Донецкой Народной Республики через Таганрог. Расширять ее будут до четырех полос. Отрезок от Ростова до Таганрога уже в четыре полосы, под Мариуполем тоже", – рассказал Цуркин.Эксперт уверен, что развитие дорожной сети в регионах России, в том числе исторических и возвращенных в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – "идет семимильными шагами именно благодаря опыту Крыма".В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея заявил, что стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит около 500 – 600 млрд рублей и все ее участки уже определены. Он отметил, что с учетом средств, которые есть, будет осуществляться ремонт дорог на отдельных участках, в частности, участке обхода Мариуполя и обход Новоазовска, где будет сделано расширение дороги до 4-х полос. Также будут улучшены подъездные дороги к морю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуЗавершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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