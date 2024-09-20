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Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T20:21
2024-09-20T20:21
2024-09-20T20:22
азовское море
транспортное кольцо вокруг азовского моря
нацпроект "безопасные качественные дороги"
марат хуснуллин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея."У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать", - сказал вице-ремьер.По его словам, стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей."Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов. Зависит от того, на каких этапах что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Генический порт на Азовском море планируют восстановить
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азовское море, транспортное кольцо вокруг азовского моря, нацпроект "безопасные качественные дороги", марат хуснуллин, новости
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
Хуснуллин: строительство трассы вокруг Азовского моря может стоить до 600 млрд рублей
20:21 20.09.2024 (обновлено: 20:22 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.
"У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать", - сказал вице-ремьер.
По его словам, стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей.
"Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов. Зависит от того, на каких этапах что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.
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