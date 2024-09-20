Рейтинг@Mail.ru
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240920/trassa-vokrug-azovskogo-morya-oboydetsya-v-600-mlrd-rubley---khusnullin-1140503448.html
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T20:21
2024-09-20T20:22
азовское море
транспортное кольцо вокруг азовского моря
нацпроект "безопасные качественные дороги"
марат хуснуллин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:250:2667:1750_1920x0_80_0_0_2fbc4c3fb1dd459cb7ce65c2655c97f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея."У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать", - сказал вице-ремьер.По его словам, стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей."Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов. Зависит от того, на каких этапах что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Генический порт на Азовском море планируют восстановить
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4e06786fb2ea09dc40cbf3f0513a43be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, транспортное кольцо вокруг азовского моря, нацпроект "безопасные качественные дороги", марат хуснуллин, новости
Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин

Хуснуллин: строительство трассы вокруг Азовского моря может стоить до 600 млрд рублей

20:21 20.09.2024 (обновлено: 20:22 20.09.2024)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.
"У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем планы… С учетом тех средств, которые у нас есть, мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт - на отдельных участках у нас, например, обход Мариуполя, обход Новоазовска видим расширение до четырех полос, и подъездные дороги к морю будут улучшать", - сказал вице-ремьер.
По его словам, стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей.
"Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500 - 600 миллиардов. Зависит от того, на каких этапах что мы будем делать. Это программа до 2030 года", - сказал Хуснуллин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
Генический порт на Азовском море планируют восстановить
 
Азовское мореТранспортное кольцо вокруг Азовского моряНацпроект "Безопасные качественные дороги"Марат ХуснуллинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14На Украине уличили в коррупции экс-омбудсмена Людмилу Денисову
20:33Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуострове
20:21Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - Хуснуллин
20:11Три человека погибли в ДНР при обстреле, еще 15 пострадали
19:50Возникла угроза ЗАЭС: Энергодар снова подвергся атаке украинских дронов
19:19В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек
18:47Под крылом антициклона: прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
18:21Жителю Энергодара дали 12 лет за шпионаж на разведку Украины
18:11В Крыму десятки сел останутся без света на пять дней
17:53Сколько корова дает молока: конкурс на лучшего дояра прошел в Крыму
17:43В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов
17:02Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд
17:00До последнего малийца: как на Украине используют террористов из Африки
16:52Опасная погода в Крыму: штормовое предупреждение
16:31Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
16:22Грубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницы
16:15У Крыма будет новый гимн
16:07В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианстве
15:57На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
15:24Киев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков
Лента новостейМолния