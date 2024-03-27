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Генический порт на Азовском море планируют восстановить
Генический порт на Азовском море планируют восстановить - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Генический порт на Азовском море планируют восстановить
Генический морской торговый порт на Азовском море будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T06:51
2024-03-27T06:51
2024-03-27T06:51
херсонская область
новые регионы россии
азово-черноморский бассейн
азовское море
геническ
владимир сальдо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Генический морской торговый порт на Азовском море будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть.Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и туристических баз.Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.В свою очередь зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья отметил, что программу по строительству очистных сооружений необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – СальдоНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейХерсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность
https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html
херсонская область
новые регионы россии
азово-черноморский бассейн
азовское море
геническ
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии, азово-черноморский бассейн, азовское море, геническ, владимир сальдо, новости
Генический порт на Азовском море планируют восстановить
Генический морской торговый порт планируют восстановить - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Генический морской торговый порт на Азовском море будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 90-х", - цитирует Сальдо РИА Новости.
Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть.
Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и туристических баз.
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.
В свою очередь зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья отметил, что программу по строительству очистных сооружений необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.
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