https://crimea.ria.ru/20240327/genicheskiy-port-na-azovskom-more-planiruyut-vosstanovit-1136061935.html

Генический порт на Азовском море планируют восстановить

Генический порт на Азовском море планируют восстановить - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Генический порт на Азовском море планируют восстановить

Генический морской торговый порт на Азовском море будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T06:51

2024-03-27T06:51

2024-03-27T06:51

херсонская область

новые регионы россии

азово-черноморский бассейн

азовское море

геническ

владимир сальдо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Генический морской торговый порт на Азовском море будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что Азовское море теперь внутреннее море России, а потому ему требуется разветвленная портовая сеть.Также в планах – строительство новых очистных сооружений на побережье, что необходимо для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и туристических баз.Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию объявил о запуске масштабного проекта "Пять морей", который в том числе охватит Азовский и Черноморские регионы. В рамках проекта будут построены современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.В свою очередь зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании о развитии Юга России и Приазовья отметил, что программу по строительству очистных сооружений необходимо разработать в отношении побережья Азовского моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – СальдоНа поддержку промышленности новых регионов направят 12 млрд рублейХерсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность

https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html

херсонская область

новые регионы россии

азово-черноморский бассейн

азовское море

геническ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, азово-черноморский бассейн, азовское море, геническ, владимир сальдо, новости