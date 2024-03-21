https://crimea.ria.ru/20240321/khersonschina-gotovitsya-k-priemu-turistov-kak-obespechat-bezopasnost-1135894161.html

Херсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность

Херсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Херсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасность

Курорты Херсонской области готовятся к приему туристов летом 2024 года. Отдыхающим обеспечат максимальные комфорт и безопасность, заверил в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T20:33

2024-03-21T20:33

2024-03-21T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Курорты Херсонской области готовятся к приему туристов летом 2024 года. Отдыхающим обеспечат максимальные комфорт и безопасность, заверил в комментарии РИА Новости Крым исполняющий обязанности министра курортов и туризма Херсонской области Сергей Гришин.Он отметил, что безопасность жителей и гостей на курортах будет обеспечена."И наш регион, и Запорожская область находятся в зоне СВО, это особая зона. Здесь возможны соприкосновения с военными, полиция стоит, есть пункты пропуска, что может создавать небольшой дискомфорт для человека, который привык к свободному передвижению – проходу, проезду. Но это сделано в целях безопасности", - поясняет и.о. министра.По его словам, в мае министерство опубликует перечень отелей и гостиниц, которые будут готовы предоставить туристам свои услуги в грядущем сезоне."В списке будут средства размещения, на территории которых, как правило, имеются бассейны, где можно купаться, если вода в море еще не прогрелась или случился шторм, а также объекты общепита и рестораны", - отметил Гришин.Он напомнил, что в регионе действует комендантский режим и мораторий на продажу алкоголя, однако не исключил, что к лету власти могут рассмотреть смягчения этих правил в ряде курортных регионов."В Херсонской области действует комендантский режим, но он будет корректироваться на определенной территории – в курортной зоне, там, где находится гостиница или отель, будет более поздний проход. К летнему периоду также возможны небольшие смягчения и в плане моратория на алкоголь", - сказал Гришин. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза с учетом новых субъектов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другуКак транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуНовые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам

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херсонская область, туризм, новые регионы россии, общество, отдых, сергей гришин