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Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу
Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу
Крым связан с Херсонской областью неразрывной нитью, регионы постоянно помогают друг другу ради развития и процветания в составе России. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T08:59
2024-02-15T09:02
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым связан с Херсонской областью неразрывной нитью, регионы постоянно помогают друг другу ради развития и процветания в составе России. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Между Крымом и Херсонской областью существует неразрывная связь, оба региона помогают друг другу ради процветания в составе России, добавил Сальдо.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиНовые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую областьТысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России
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Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу

Херсонская область и Крым помогают друг другу процветать в составе России – Сальдо

08:59 15.02.2024 (обновлено: 09:02 15.02.2024)
 
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым связан с Херсонской областью неразрывной нитью, регионы постоянно помогают друг другу ради развития и процветания в составе России. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Крым – ближайший к нам регион, мы вместе вошли в состав России во времена Екатерины II деяниями князя Григория Потемкина, генералиссимуса Александра Суворова и других исторических личностей. Между нашими регионами существует постоянная неразрывная нить. Крым помогает нам методологически и специалистами, и мы тоже помогаем Крыму, потому что сухопутный коридор идет на полуостров через Херсонскую область", – сказал руководитель региона.
Между Крымом и Херсонской областью существует неразрывная связь, оба региона помогают друг другу ради процветания в составе России, добавил Сальдо.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьКрымНовые регионы РоссииВладимир СальдоЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымТранспортное кольцо вокруг Азовского моряСухопутный коридор в КрымЛогистикаНовости
 
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