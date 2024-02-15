https://crimea.ria.ru/20240215/nerazryvnaya-nit-kak-krym-i-khersonskaya-oblast-pomogayut-drug-drugu-1134958091.html

Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу

Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Неразрывная нить: как Крым и Херсонская область помогают друг другу

Крым связан с Херсонской областью неразрывной нитью, регионы постоянно помогают друг другу ради развития и процветания в составе России. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T08:59

2024-02-15T08:59

2024-02-15T09:02

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым связан с Херсонской областью неразрывной нитью, регионы постоянно помогают друг другу ради развития и процветания в составе России. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Между Крымом и Херсонской областью существует неразрывная связь, оба региона помогают друг другу ради процветания в составе России, добавил Сальдо.Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиНовые автобусные маршруты свяжут Крым и Херсонскую областьТысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и России

херсонская область

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новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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