https://crimea.ria.ru/20240214/kak-vyt-na-lunu-saldo-o-popytkakh-sorvat-vybory-v-khersonskoy-oblasti-1134950655.html

"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области

"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2024

"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области

Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T20:42

2024-02-14T20:42

2024-02-14T21:04

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ГЕНИЧЕСК, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что избирательная комиссия Херсонской области и другие ведомства предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное голосование на предстоящих выборах главы российского государства.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 по 29 февраля. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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