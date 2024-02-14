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"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2024
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T20:42
2024-02-14T20:42
2024-02-14T21:04
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что избирательная комиссия Херсонской области и другие ведомства предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное голосование на предстоящих выборах главы российского государства.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 по 29 февраля. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
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"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
Сальдо сравнил попытки Киева сорвать выборы в Херсонской области с вытьем на Луну
20:42 14.02.2024 (обновлено: 21:04 14.02.2024)