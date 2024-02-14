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"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.02.2024
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T20:42
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо.Он отметил, что избирательная комиссия Херсонской области и другие ведомства предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное голосование на предстоящих выборах главы российского государства.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 по 29 февраля. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
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выборы президента россии, херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, политика, безопасность, россия, новости, видео
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области

Сальдо сравнил попытки Киева сорвать выборы в Херсонской области с вытьем на Луну

20:42 14.02.2024 (обновлено: 21:04 14.02.2024)
 
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут. Об этом РИА Новости Крым заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ожидать от наших противников можно всего чего угодно. Могут быть и попытки атак на избирательные участки, особенно те, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Они могут попытаться нарушить коммуникации, связь, интернет, которые обеспечивают работу избирательных участков. Но мы уже имеем опыт проведения референдумов и местных выборов, поэтому пытаться сорвать голосование на выборах президента в Херсонской области – это все равно, что выть на Луну", - сказал руководитель региона.

Он отметил, что избирательная комиссия Херсонской области и другие ведомства предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное голосование на предстоящих выборах главы российского государства.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 по 29 февраля. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на 100%.
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