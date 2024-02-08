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В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
В избирательном бюллетене на выборах президента России будет значиться четыре кандидата, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова по итогам... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T14:04
2024-02-08T14:10
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В избирательном бюллетене на выборах президента России будет значиться четыре кандидата, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова по итогам заседания ЦИК в четверг.В частности, речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.Памфилова в ходе заседания также сообщила, что в Центризбирком поступило 1,4 миллиона заявок в 28 регионах на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), 430 тысяч - на голосование через механизм "Мобильный избиратель". Прием заявлений на участие в ДЭГ будет продолжаться до 11 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяШойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое вниманиеДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), выборы, выборы президента россии, политика, общество, россия, новости
В ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента

В бюллетене на выборах президента России будет четыре кандидата – Памфилова

14:04 08.02.2024 (обновлено: 14:10 08.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В избирательном бюллетене на выборах президента России будет значиться четыре кандидата, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова по итогам заседания ЦИК в четверг.
"По итогам нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", – сказала она.
В частности, речь идет о действующем главе государства Владимире Путине и выдвиженцах от трех парламентских партий – Леониде Слуцком (ЛДПР), Владиславе Даванкове ("Новые люди") и Николае Харитонове (КПРФ).
ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.
Памфилова в ходе заседания также сообщила, что в Центризбирком поступило 1,4 миллиона заявок в 28 регионах на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), 430 тысяч - на голосование через механизм "Мобильный избиратель". Прием заявлений на участие в ДЭГ будет продолжаться до 11 марта.
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