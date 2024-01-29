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Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T17:49
2024-01-29T17:49
2024-01-29T17:49
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выборы
выборы президента россии
дистанционное электронное голосование (дэг)
общество
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В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11 марта. ДЭГ доступно совершеннолетним гражданам с постоянной пропиской в 29 регионах. Их список опубликован на портале Госуслуг. Остальные смогут отдать голос за кандидата традиционно – на избирательных участках. Голосование на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
Инструкция для регистрации на онлайн-голосовании на выборах президента России