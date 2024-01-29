https://crimea.ria.ru/20240129/onlayn-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta--2024-kak-zaregistrirovatsya-1134541401.html

Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться

Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться

В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T17:49

2024-01-29T17:49

2024-01-29T17:49

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выборы

выборы президента россии

дистанционное электронное голосование (дэг)

общество

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В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11 марта. ДЭГ доступно совершеннолетним гражданам с постоянной пропиской в 29 регионах. Их список опубликован на портале Госуслуг. Остальные смогут отдать голос за кандидата традиционно – на избирательных участках. Голосование на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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