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Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T17:49
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видео
выборы
выборы президента россии
дистанционное электронное голосование (дэг)
общество
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В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11 марта. ДЭГ доступно совершеннолетним гражданам с постоянной пропиской в 29 регионах. Их список опубликован на портале Госуслуг. Остальные смогут отдать голос за кандидата традиционно – на избирательных участках. Голосование на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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видео, выборы, выборы президента россии, дистанционное электронное голосование (дэг), общество, видео
Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться

Инструкция для регистрации на онлайн-голосовании на выборах президента России

17:49 29.01.2024
 
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В понедельник стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Зарегистрироваться можно до 11 марта. ДЭГ доступно совершеннолетним гражданам с постоянной пропиской в 29 регионах. Их список опубликован на портале Госуслуг. Остальные смогут отдать голос за кандидата традиционно – на избирательных участках. Голосование на выборах продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
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