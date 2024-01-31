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Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным
Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным
Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T18:52
2024-01-31T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков приняли участие во встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами, которая состоялась в среду в Москве.Как рассказал РИА Новости Крым Борис Левин, встрече предшествовала работа доверенных лиц в рамках сессий по различным направлениям, на которых вырабатывались предложения по решению наиболее актуальных проблем в различных сферах.Левин работал на сессии здравоохранения, Баталин – на сессии бизнеса, Казаков – на сессии спорта.Также очень важной темой является открытие отделений реабилитации в клинических больницах. В Республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе такое отделение уже открылось, но во многих регионах этого еще нет. Эта задача особенно важна в свете необходимости реабилитации участников специальной военной операции и их семей, добавил он.Кроме того, на сессии доверенные лица выработали предложения по решению кадровых проблем в сфере здравоохранения и продолжению профильных государственных и региональных проектов."Если говорить о самой встрече, я был поражен тем, что Владимир Владимирович абсолютно четко ориентируется во всех сложных направлениях, которые озвучили сопредседатели его центрального избирательного штаба. Они же ориентировались на те темы, которые мы разрабатывали на наших сессиях. Это очень важная преемственность. Данные темы наверняка в ближайшее время найдут отражение в решениях на всех уровнях власти", - подчеркнул Борис Левин.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты на выборахПутин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеровОнлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироваться
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Доверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с Путиным

Представители Крыма приняли участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами

18:52 31.01.2024
 
© РИА Новости КрымПредставители Крыма приняли участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами
Представители Крыма приняли участие во встрече Владимира Путина с доверенными лицами
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин, директор завода "Фиолент" Александр Баталин и сопредседатель регионального отделения ОНФ Рустем Казаков приняли участие во встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами, которая состоялась в среду в Москве.
Как рассказал РИА Новости Крым Борис Левин, встрече предшествовала работа доверенных лиц в рамках сессий по различным направлениям, на которых вырабатывались предложения по решению наиболее актуальных проблем в различных сферах.
Левин работал на сессии здравоохранения, Баталин – на сессии бизнеса, Казаков – на сессии спорта.
"На нашей сессии здравоохранения мы обсудили различные темы, в первую очередь повышение "подъемных" по программе "Земский доктор", поскольку нынешних выплат в 1 миллион рублей (для докторов – ред.) и 500 тысяч рублей (для фельдшеров – ред.) уже недостаточно. Полагаю, этот вопрос будет положительно решен", – отметил Левин.
Также очень важной темой является открытие отделений реабилитации в клинических больницах. В Республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе такое отделение уже открылось, но во многих регионах этого еще нет. Эта задача особенно важна в свете необходимости реабилитации участников специальной военной операции и их семей, добавил он.
Кроме того, на сессии доверенные лица выработали предложения по решению кадровых проблем в сфере здравоохранения и продолжению профильных государственных и региональных проектов.
"Если говорить о самой встрече, я был поражен тем, что Владимир Владимирович абсолютно четко ориентируется во всех сложных направлениях, которые озвучили сопредседатели его центрального избирательного штаба. Они же ориентировались на те темы, которые мы разрабатывали на наших сессиях. Это очень важная преемственность. Данные темы наверняка в ближайшее время найдут отражение в решениях на всех уровнях власти", - подчеркнул Борис Левин.
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