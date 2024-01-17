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Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
Президент России Владимир Путин поблагодарил за поддержку и помощь волонтеров, которые работают в его избирательном штабе. В среду глава государства посетил... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T19:39
2024-01-17T19:39
2024-01-17T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил за поддержку и помощь волонтеров, которые работают в его избирательном штабе. В среду глава государства посетил избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве.Президент также оставил пожелание на специальной доске."Спасибо за работу, за поддержку. Только вперед! Ура!" - написал Путин.Затем глава государства по просьбе волонтеров расписался на толстовке с его цитатой: "Для меня Россия - вся моя жизнь". "Это я так сказал?" - рассмеялся Путин и оставил автограф.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Согласно законодательству, он должен собрать в поддержку своего выдвижения 300 тысяч подписей. По состоянию на 8 января в поддержку Путина собрано уже 1,3 млн подписей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаКрым и Севастополь везут в Москву подписные листы в поддержку ПутинаЗапад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
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Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
Путин поблагодарил волонтеров своего предвыборного штаба за поддержку и помощь