https://crimea.ria.ru/20231222/zapad-zakhochet-diskreditirovat-vybory-v-rf-s-pomoschyu-neyrosetey--ekspert-1133728374.html

Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт

Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт

Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T11:53

2023-12-22T11:53

2023-12-22T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Такое мнение высказал политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.Асафов констатировал, что уже сейчас на Западе "практически ежедневно поднимается экспертно-общественная дискуссия на тему подписания каких-то официальных документов о заведомой нелегитимности предстоящих выборов президента России". По словам политолога, "идет подготовка всего арсенала к делегитимизации российских выборов".В этой ситуации возрастает роль общественных штабов по широкому информированию граждан и освещению всех этапов избирательного процесса.Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным. При этом она выразила уверенность, что противникам голосования не удастся расстроить работу организаторов выборов.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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