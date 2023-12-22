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Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:53
2023-12-22T11:53
2023-12-22T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Такое мнение высказал политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.Асафов констатировал, что уже сейчас на Западе "практически ежедневно поднимается экспертно-общественная дискуссия на тему подписания каких-то официальных документов о заведомой нелегитимности предстоящих выборов президента России". По словам политолога, "идет подготовка всего арсенала к делегитимизации российских выборов".В этой ситуации возрастает роль общественных штабов по широкому информированию граждан и освещению всех этапов избирательного процесса.Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным. При этом она выразила уверенность, что противникам голосования не удастся расстроить работу организаторов выборов.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президента
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выборы, выборы президента россии, мнения, александр асафов, новости, новости крыма, общество
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
Запад попытается опорочить выборы в РФ с помощью созданных нейросетями фейков – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Такое мнение высказал политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"В этом электоральном сезоне, я думаю, будут не только стандартные попытки выдать записи, фотографии из других кампаний или из других избирательных участков. Полагаю, мы увидим больше количество контента, сгенерированного нейросетями, искусственным интеллектом, который будут выдавать за достоверный, чтобы дискредитировать наши выборы, их прозрачность и честность. К этому надо готовиться", – сказал эксперт в ходе всероссийского совещания по старту избирательной кампании и работе региональных общественных штабов.
Асафов констатировал, что уже сейчас на Западе "практически ежедневно поднимается экспертно-общественная дискуссия на тему подписания каких-то официальных документов о заведомой нелегитимности предстоящих выборов президента России". По словам политолога, "идет подготовка всего арсенала к делегитимизации российских выборов".
В этой ситуации возрастает роль общественных штабов по широкому информированию граждан и освещению всех этапов избирательного процесса.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным. При этом она выразила уверенность, что противникам голосования не удастся расстроить работу организаторов выборов.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
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