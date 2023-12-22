Рейтинг@Mail.ru
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231222/zapad-zakhochet-diskreditirovat-vybory-v-rf-s-pomoschyu-neyrosetey--ekspert-1133728374.html
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:53
2023-12-22T11:53
выборы
выборы президента россии
мнения
александр асафов
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0e/1118725221_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_3ba19b25690966fe4d91de775e29b541.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Такое мнение высказал политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.Асафов констатировал, что уже сейчас на Западе "практически ежедневно поднимается экспертно-общественная дискуссия на тему подписания каких-то официальных документов о заведомой нелегитимности предстоящих выборов президента России". По словам политолога, "идет подготовка всего арсенала к делегитимизации российских выборов".В этой ситуации возрастает роль общественных штабов по широкому информированию граждан и освещению всех этапов избирательного процесса.Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным. При этом она выразила уверенность, что противникам голосования не удастся расстроить работу организаторов выборов.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президента
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0e/1118725221_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a2e4c6635d63b6d43b71480e531ad35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, мнения, александр асафов, новости, новости крыма, общество
Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт

Запад попытается опорочить выборы в РФ с помощью созданных нейросетями фейков – эксперт

11:53 22.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Противники России могут попытаться дискредитировать ход и результаты президентских выборов в РФ с помощью фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Такое мнение высказал политолог, замруководителя московского общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"В этом электоральном сезоне, я думаю, будут не только стандартные попытки выдать записи, фотографии из других кампаний или из других избирательных участков. Полагаю, мы увидим больше количество контента, сгенерированного нейросетями, искусственным интеллектом, который будут выдавать за достоверный, чтобы дискредитировать наши выборы, их прозрачность и честность. К этому надо готовиться", – сказал эксперт в ходе всероссийского совещания по старту избирательной кампании и работе региональных общественных штабов.
Асафов констатировал, что уже сейчас на Западе "практически ежедневно поднимается экспертно-общественная дискуссия на тему подписания каких-то официальных документов о заведомой нелегитимности предстоящих выборов президента России". По словам политолога, "идет подготовка всего арсенала к делегитимизации российских выборов".
В этой ситуации возрастает роль общественных штабов по широкому информированию граждан и освещению всех этапов избирательного процесса.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным. При этом она выразила уверенность, что противникам голосования не удастся расстроить работу организаторов выборов.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента
16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президента
 
ВыборыВыборы президента РоссииМненияАлександр АсафовНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Обстрел ВСУ Херсонской области: 95 снарядов по левобережью за сутки
12:43Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
12:37Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
12:26Учения Минобороны РФ в пятницу проходят в Черноморском районе Крыма
12:07Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
11:53Запад захочет дискредитировать выборы в РФ с помощью нейросетей – эксперт
11:41Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей
11:26Тротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
11:05Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
10:54Германия отказала Киеву в выдаче украинских беженцев для мобилизации
10:31В Севастополе закрыли рейд
10:17Сбитый дрон упал на зернохранилище в Одесской области
10:12Две тысячи призывников начали службу на Черноморском флоте
09:48Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
09:30Изуродовала двух клиенток: в Крыму будут судить частного косметолога
09:19Передадут ли США замороженные российские активы Украине – Белый дом
09:00Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажиров
08:31Уроки труда в школах Крыма: что изменится в 2024 году
08:09Громкая ночь в Киеве: взрывы в районе аэропорта
07:41Число жертв стрельбы в университете Праги выросло до 14
Лента новостейМолния