https://crimea.ria.ru/20231220/kak-krym-podgotovilsya-k-onlayn-golosovaniyu-na-vyborakh-prezidenta-1133682406.html

Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента

Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президента

В Крыму проведены все необходимые технические мероприятия для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в марте... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T13:53

2023-12-20T13:53

2023-12-20T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму проведены все необходимые технические мероприятия для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в марте следующего года. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник информационного управления ГАС "Выборы" аппарата Избирательной комиссии Республики Крым Елена Петриенко.В среду ЦИК России постановил организовать дистанционное электронное голосование в 29 регионах страны на предстоящих выборах главы государства. В этот перечень, в частности, включены Республика Крым и город Севастополь.Для Крыма это будет вторая избирательная кампания с применением ДЭГ. Впервые в регионе эта возможность была предоставлена избирателям на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре прошлого года. Тогда ею воспользовались более 13 тысяч человек, или 84% от тех, кто подал заявки на участие в онлайн-голосовании.Таким образом, по ее словам, вся инфраструктура центров обработки данных и комиссий в Крыму готова к применению ДЭГ, а также к информированию избирателей о возможности проголосовать на президентских выборах таким способом.В Избиркоме республики подчеркнули, что дистанционное электронное голосование не исключает традиционное волеизъявление граждан непосредственно на избирательных участках, а является лишь дополнительным инструментом для удобства граждан.Подать заявки на участие в онлайн-голосовании избиратели Крыма могут с 29 января по 11 марта 2024 года.Чтобы воспользоваться этой услугой, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и оформить на этом портале соответствующее заявление. Пользователь, пожелавший голосовать через интернет, исключается из списков участковой избирательной комиссии и проголосовать "ногами" уже не сможет.Читайте также на РИА Новости Крым:16 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИКПутин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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