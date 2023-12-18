https://crimea.ria.ru/20231218/putin-sdal-dokumenty-v-tsik-dlya-registratsii-kandidatom-v-prezidenty-1133632224.html

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T16:58

2023-12-18T16:58

2023-12-18T16:58

владимир путин (политик)

выборы

выборы президента россии

россия

дмитрий песков

новости

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Сдал", - сказал Песков.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, россия, дмитрий песков, новости, центризбирком (цик рф)