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Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T16:58
2023-12-18T16:58
владимир путин (политик)
выборы
выборы президента россии
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Сдал", - сказал Песков.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, россия, дмитрий песков, новости, центризбирком (цик рф)
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Песков: Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

16:58 18.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Сдал", - сказал Песков.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
 
Владимир Путин (политик)ВыборыВыборы президента РоссииРоссияДмитрий ПесковНовостиЦентризбирком (ЦИК РФ)
 
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