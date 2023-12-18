https://crimea.ria.ru/20231218/putin-sdal-dokumenty-v-tsik-dlya-registratsii-kandidatom-v-prezidenty-1133632224.html
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T16:58
2023-12-18T16:58
2023-12-18T16:58
владимир путин (политик)
выборы
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Сдал", - сказал Песков.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, россия, дмитрий песков, новости, центризбирком (цик рф)
Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Песков: Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Сдал", - сказал Песков.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.
В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.