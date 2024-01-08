https://crimea.ria.ru/20240108/v-podderzhku-putina-sobrali-13-mln-podpisey-rossiyan-1134038913.html

В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян

В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиян

Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T11:39

2024-01-08T11:39

2024-01-08T11:39

владимир путин (политик)

россия

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выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил подписи в его поддержку еще из 13 регионов, сообщает РИА Новости. Документы представили Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край. До этого волонтеры доставили в Центральный штаб подписи из 45 регионов страны.Первые подписи волонтеры начали доставлять с 30 декабря, а в целом сбор продлится до конца января. Всего собрано 1,3 миллиона подписей в поддержку действующего президента. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президентаВ Крыму набрали 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели на выборах президента

https://crimea.ria.ru/20240106/krym-i-sevastopol-vezut-v-moskvu-podpisnye-listy-v-podderzhku-putina-1134019996.html

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